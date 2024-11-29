«Мертвая российская пехота устелила дорогу и поля» 2 29.11.2024, 9:24

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Forbes рассказало о разгроме подразделений РФ на Донбассе.

Россия отчаянно пытается захватить как можно большую часть украинской территории, пока не состоялась инаугурация новоизбранного президента США Дональда Трампа, а российская экономика не понесла еще большие потери.

Это объясняет не совсем безуспешные усилия россиян вытеснить Силы обороны из Курской области, которые обходятся армии РФ довольно дорого. Кроме того, враг продвигается на востоке Украины, применяя тактику безумных штурмов, которые заканчиваются кровавой катастрофой для плохо обученных, плохо управляемых, плохо обеспеченных российских формирований. Но в целом истощенные войной российские военные не готовы к тому, что сейчас от них требует Кремль, считает обозреватель издания Forbes Дэвид Акс.

Россияне идут напролом и несут огромные потери. Ежедневные подсчеты погибших и раненых россиян сейчас регулярно превышают 1500. Общее количество российских потерь после 33 месяцев широкомасштабной войны в Украине составляет от 600 000 до 730 000 человек.

К примеру, 21 ноября длинная колонна российских автомобилей, которые, вероятно, принадлежали 3-й мотострелковой дивизии, подкатилась к позициям украинской 3-й штурмовой бригады к западу от Нововодяного на границе Донецкой и Харьковской областей. Россияне высадили там десятки пехотинцев, которые затем пошли дальше в пешем порядке. Но беспилотники и артиллерия 3-й штурмовой бригады преследовали машины, уничтожив или повредив несколько из них, переключившись в дальнейшем на российскую пехоту.

«Когда пыль и дым развеялись, российский штурмовой отряд был рассеян и разбит. Мертвая пехота устелила дорогу и поля. Самым удачливым русским посчастливилось отойти лишь на тысячу футов от их предполагаемой отправной точки в Нововодяном. Ни на одном этапе они не представляли существенной угрозы для позиций 3-й штурмовой бригады», – акцентирует автор.

Очевидно, штурмовая группа РФ не получила значительной артиллерийской или воздушной поддержки. Россияне тогда даже не позаботились о том, чтобы выпускать дым во время продвижения, чтобы защититься от дронов.

Аналитик Королевского института объединенных служб в Лондоне Ник Рейнольдс, назвал основные проблемы российских вооруженных сил в статье для The National Interest:

«Полномасштабное вторжение в Украину стало болезненным поражением для российских сухопутных войск. Несмотря на то, что удалось избежать полного поражения в 2022 и 2023 годах, качество их подразделений ухудшилось из-за истощения».

Наиболее подготовленные и опытные российские пехотинцы сосредоточены в нескольких элитных подразделениях. В то же время недостаточно подготовленные новобранцы под «амбивалентным руководством» заполняют основную часть фронтовых соединений. Немногочисленные хорошие подразделения российской армии эффективны, но используют их неэффективным способом – во время массовых атак их просто убивают.

То же самое касается и бронетанковых войск. Танки, которые не могут конкурировать с дронами, могут работать как импровизированные гаубицы, ведя огонь с относительно безопасных позиций за много километров от врага. Однако когда их приближают ближе к фронту, они оказываются в опасности.

«Из-за российской военной культуры и полного пренебрежения к своему личному составу, операции в лучшем случае являются громоздкими, а чаще просто невыполнимыми с имеющимися силами», – констатировал Рейнольдс.

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