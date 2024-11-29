Видеофакт: Белорусский производитель чипсов использует «электронную картошку» 3 29.11.2024, 9:27

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Зачем она нужна?

Белорусский производитель чипсов «Онега» использует для изготовления продукции «электронную картошку» — устройство, помогающее отследить качество настоящего картофеля уже на этапе уборки урожая. Как это выглядит, компания показала в TikTok.

@onegachips Не путаем! В составе – самая настоящая и отборная белорусская картошка. А электронная – помогает контролировать ее качество уже на этапах сбора урожая и отгрузки к нам на производство ♬ оригинальный звук - Чипсы Онега

«Электронная картошка» — прибор размером со среднюю картофелину, но яркой раскраски, который на начальных этапах производства отслеживает качество обычного корнеплода.

«Эта специальная штука запускается в комбайн при уборке урожая или на линии по сортировке и мойке настоящей картошки. Электронная картофелина определяет, не сильно ли картошка бьется о технику, не повреждается ли она от ударов, не остаются ли на ней «синяки». И если да, то показывает опасные места, чтобы мы их устранили и настроили оборудование», — рассказали в компании.

Кто-то из комментаторов поинтересовался, какой смысл, будут ли синяки и другие повреждения на картофеле, если его для чипсов все равно перетирают в пюре.

«Неа. Нарезаем и обжариваем», — объяснили в компании.

Но большинство пользователей заинтересовало такое ноу-хау. Один «решил бросить есть обычные чипсы и перешел на электронные», другой забеспокоился, не будет ли биться током.

«Даже к картошке лучше относятся, чем ко мне», — посетовал третий.

«Наконец-то — киберкартошка в киберпачке чипсов. Киберпанк, который мы заслужили».

«Прекрасная Беларусь будущего».

«Мне такая в пачке попалась, спасибо, я свое производство открыл».

«А эта картошка вкусная? Я бы ее скушал, я тоже по образованию электрик, мне интересно, я получу суперспособность, скушав электронную картошку?»

— «Рекомендуем вам все же кушать настоящую», — ответил производитель.

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