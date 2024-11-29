Видеофакт: Белорусский производитель чипсов использует «электронную картошку»3
- 29.11.2024, 9:27
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Зачем она нужна?
Белорусский производитель чипсов «Онега» использует для изготовления продукции «электронную картошку» — устройство, помогающее отследить качество настоящего картофеля уже на этапе уборки урожая. Как это выглядит, компания показала в TikTok.
@onegachips
Не путаем! В составе – самая настоящая и отборная белорусская картошка. А электронная – помогает контролировать ее качество уже на этапах сбора урожая и отгрузки к нам на производство♬ оригинальный звук - Чипсы Онега
«Электронная картошка» — прибор размером со среднюю картофелину, но яркой раскраски, который на начальных этапах производства отслеживает качество обычного корнеплода.
«Эта специальная штука запускается в комбайн при уборке урожая или на линии по сортировке и мойке настоящей картошки. Электронная картофелина определяет, не сильно ли картошка бьется о технику, не повреждается ли она от ударов, не остаются ли на ней «синяки». И если да, то показывает опасные места, чтобы мы их устранили и настроили оборудование», — рассказали в компании.
Кто-то из комментаторов поинтересовался, какой смысл, будут ли синяки и другие повреждения на картофеле, если его для чипсов все равно перетирают в пюре.
«Неа. Нарезаем и обжариваем», — объяснили в компании.
Но большинство пользователей заинтересовало такое ноу-хау. Один «решил бросить есть обычные чипсы и перешел на электронные», другой забеспокоился, не будет ли биться током.
«Даже к картошке лучше относятся, чем ко мне», — посетовал третий.
«Наконец-то — киберкартошка в киберпачке чипсов. Киберпанк, который мы заслужили».
«Прекрасная Беларусь будущего».
«Мне такая в пачке попалась, спасибо, я свое производство открыл».
«А эта картошка вкусная? Я бы ее скушал, я тоже по образованию электрик, мне интересно, я получу суперспособность, скушав электронную картошку?»
— «Рекомендуем вам все же кушать настоящую», — ответил производитель.