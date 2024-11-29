Сухопутными войсками РФ назначили командовать генерала, известного провальным планированием и огромными потерями 4 29.11.2024, 9:36

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Указ подписал Путин.

Сразу несколько источников сообщили о назначении генерал-полковника Рустама Мурадова на должность первого заместителя главнокомандующего сухопутными войсками Минобороны России. Первым об этом рассказал Магомед Курбанов — глава Табасарского района Республики Дагестан РФ. Затем сообщение подхватили Z-каналы, пишет The Insider.

По данным Курбанова, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, однако пока что его нет на портале официальной правовой информации. Назначение стало большой неожиданностью для российских военных блогеров, судя по бурной реакции, так как фамилия Мурадова за время боевых действий в Украине стала нарицательной. «Мурадовщиной» военные называют плохо организованное наступление плотными механизированными колоннами без проведения инженерной разведки и артиллерийской поддержки.

Именно такое наступление Мурадов организовал при боях за Павловку в ноябре 2022-го и штурме Угледара в феврале 2023 года. Тогда российские войска понесли огромные потери среди личного состава и в технике. Мурадова упрекали в глупых тактических решениях, безответственности, самодурстве и некомпетентности.

В ноябре 2022 года распространялось обращение пехотинцев 155-й ОБрМП к главе российского Приморья Олегу Кожемяко, в котором они обвиняли «генерала Мурадова и его корефана земляка Ахмедова» в том, что те бросили их в «непонятное наступление» на село Павловка близ Угледара. Целью этих действий, как утверждалось, было получение «бонусов» и званий, а результатом, как утверждалось, — более 300 погибших военнослужащих РФ.

В апреле 2023 года сообщалось, что Мурадов уволен с поста командующего Восточным военным округом России. Эта информация вскоре подтвердилась, с тех пор сменилось трое командующих ВВО. Сейчас его возглавляет четвертый — генерал-лейтенант Андрей Иванаев.

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