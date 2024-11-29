Кипр объявил о планах вступить в НАТО 3 29.11.2024, 9:43

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Это может создать важный прецедент.

Президент Республики Кипр Никос Христодулидис заявил, что его страна намерена стать членом НАТО и ведет переговоры с Вашингтоном о путях вступления в альянс, пишет DW.

По его словам, Кипр обсуждает с США три предлагаемых уровня членства республики в Альянсе. Он также отметил, что тот факт, что Кипр не может быть государством-членом НАТО из-за возражений Турции, лишает армию страны многих возможностей как по модернизации, так и по приобретению военной техники.

Христодулидис назвал ключевым преимуществом Кипра географическое положение острова «в районе особой геостратегической важности». При этом на вопрос о сроках подачи потенциальной заявки на вступление в НАТО он ответил: «Чем меньше мы об этом говорим, тем ближе мы к нашей цели».

Принятие Кипра в НАТО - важный прецедент

По правилам НАТО, в него не может быть включено государство с неразрешенными территориальными проблемами. Республика Кипр контролирует около 60% одноименного острова, остальную территорию которого занимает непризнанная Турецкая Республика Северного Кипра.

Ранее СМИ сообщали, что президент Кипра на встрече с президентом США Джо Байденом обсуждали стратегию постепенного сближения страны с НАТО. Утверждается, что детализированный и продуманный план рассчитан на долгосрочный период и состоит из многих взаимозависимых этапов.

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