Полковник ВСУ: Россия перестанет зарабатывать, если Украина сделает один шаг 2 29.11.2024, 9:52

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Надо хотя бы 100 беспилотников на одну точку.

Силы обороны Украины возобновили атаки по российским нефтеперерабатывающим заводам. Для поражения заводов достаточно несколько десятков дронов, а вот для полного уничтожения – нужно около сотни.

НПЗ – это очень важный компонент, что позволяет России зарабатывать немалые средства, которые впоследствии идут на войну. Поэтому сейчас на их уничтожении снова стоит сосредоточиться. Таким мнением с «24 Каналом» поделился летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан.

Российский НПЗ снова атаковали дроны

В ночь на 28 ноября украинские дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод России в Славянске-на-Кубани. Так называемое министерство обороны России сообщило, что сбить якобы удалось 25 беспилотников.

«Это уже повторная атака на этот НПЗ. Было бы вообще хорошо восстановить санкции «Буданова-Малюка», особенно в Краснодарском крае – весь Северный Кавказ. Именно эти НПЗ «кормят» российскую армию топливом», – отметил Роман Свитан.

Россия находит транзитные пути для отправки углеводорода за границу. Это позволяет стране-агрессору зарабатывать средства, которые впоследствии снова идут на финансирование войны.

«Как раз это то, на что сейчас стоит особенно обратить внимание. Для того, чтобы уничтожить завод – надо хотя бы 100 беспилотников на одну точку. Потому что вывести из строя может и несколько БПЛА», – подчеркнул полковник запаса.

Если уничтожать российские НПЗ полностью, тогда и Кремль не сможет зарабатывать с них, что существенно сократит поступления России из-за рубежа.

Украинские дроны увеличивают вес боевых частей

На днях стало известно, что украинские дальнобойные дроны «Лютый» получили в 1,5 раза большую боевую часть. Теперь вместо 50 килограммов она составляет 75 килограммов. Обновленную версию БПЛА, к слову, выпускали по Саратовском НПЗ.

«Увеличить еще боевую часть можно путем сокращения количества топлива. Это еще несколько десятков килограммов – больше не удастся. БПЛА – это такой же самолет, и он летает по тем же правилам, что и любой других летательный аппарат», – отметил летчик-инструктор.

Поэтому увеличение боевой части дронов имеет существенные ограничения, и после достижения предельного предела – около 100 килограммов, в зависимости от вида дрона – нужно переходить на другие средства поражения, считает Свитан.

«Далее должны быть только ракеты двух видов: или крылатая, которая также летает по законам аэродинамики, или баллистическая, на которую больше влияет гравитация», – объяснил Свитан.

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