закрыть
29 ноября 2024, пятница, 11:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Полковник ВСУ: Россия перестанет зарабатывать, если Украина сделает один шаг

2
  • 29.11.2024, 9:52
  • 8,034
Полковник ВСУ: Россия перестанет зарабатывать, если Украина сделает один шаг

Надо хотя бы 100 беспилотников на одну точку.

Силы обороны Украины возобновили атаки по российским нефтеперерабатывающим заводам. Для поражения заводов достаточно несколько десятков дронов, а вот для полного уничтожения – нужно около сотни.

НПЗ – это очень важный компонент, что позволяет России зарабатывать немалые средства, которые впоследствии идут на войну. Поэтому сейчас на их уничтожении снова стоит сосредоточиться. Таким мнением с «24 Каналом» поделился летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан.

Российский НПЗ снова атаковали дроны

В ночь на 28 ноября украинские дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод России в Славянске-на-Кубани. Так называемое министерство обороны России сообщило, что сбить якобы удалось 25 беспилотников.

«Это уже повторная атака на этот НПЗ. Было бы вообще хорошо восстановить санкции «Буданова-Малюка», особенно в Краснодарском крае – весь Северный Кавказ. Именно эти НПЗ «кормят» российскую армию топливом», – отметил Роман Свитан.

Россия находит транзитные пути для отправки углеводорода за границу. Это позволяет стране-агрессору зарабатывать средства, которые впоследствии снова идут на финансирование войны.

«Как раз это то, на что сейчас стоит особенно обратить внимание. Для того, чтобы уничтожить завод – надо хотя бы 100 беспилотников на одну точку. Потому что вывести из строя может и несколько БПЛА», – подчеркнул полковник запаса.

Если уничтожать российские НПЗ полностью, тогда и Кремль не сможет зарабатывать с них, что существенно сократит поступления России из-за рубежа.

Украинские дроны увеличивают вес боевых частей

На днях стало известно, что украинские дальнобойные дроны «Лютый» получили в 1,5 раза большую боевую часть. Теперь вместо 50 килограммов она составляет 75 килограммов. Обновленную версию БПЛА, к слову, выпускали по Саратовском НПЗ.

«Увеличить еще боевую часть можно путем сокращения количества топлива. Это еще несколько десятков килограммов – больше не удастся. БПЛА – это такой же самолет, и он летает по тем же правилам, что и любой других летательный аппарат», – отметил летчик-инструктор.

Поэтому увеличение боевой части дронов имеет существенные ограничения, и после достижения предельного предела – около 100 килограммов, в зависимости от вида дрона – нужно переходить на другие средства поражения, считает Свитан.

«Далее должны быть только ракеты двух видов: или крылатая, которая также летает по законам аэродинамики, или баллистическая, на которую больше влияет гравитация», – объяснил Свитан.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Двое в орешнике и мешок в придачу
Двое в орешнике и мешок в придачу Владимир Халип
Последний рубеж обороны
Последний рубеж обороны Аббас Галлямов
Есть нюансы
Есть нюансы Михаил Крутихин
В России начинается бардак
В России начинается бардак Роман Шрайк