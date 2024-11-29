Возмущенным тенором запел Газманов 2 Андрей Окунь

29.11.2024, 10:56

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Z-культура никому не нужна.

Можно бесконечно смотреть за тем, как горит огонь, как течет вода и как «патриоты» сокрушаются, что Z-культура н…ер никому не нужна. Сегодня возмущенным тенором запел Газманов. Человек, который в ноябре перед провластным митингом срезал со своей одежды логотипы Prada, вдруг заговорил про нравственный облик общества.

Газманов на круглом столе в Госдуме жаловался, что молодое поколение не хочет слушать песни про войну. Прилепин до этого бесконечно ныл, что никто не читает книги про войну. И все им подобные вот уже три года обращаются к государству, как к верховному родителю, который должен решить, что россиянам любить.

Эти одухотворенные патриотизмом граждане никак не поймут, что нельзя заставить кого-то что-то полюбить. Если большая часть Z-творчества делается не ради души, а ради выслуги, то зачем же на него тратить время? Тех, кто подобный контент производит, я еще могу понять: государево бабло карман не жмет, — но люди с чего должны потреблять творческий мусор?

«Исторический культурный код», который собираются прививать подрастающему поколению, не приобретается через комитеты и ведомства. Все попытки спрятаться за бюрократией, навязать обществу идеологически правильную повестку — это же от беспомощности. Они просто не знают, как делать лучше, не понимают, как делать честнее, и поэтому от злости хватаются за диктаторский хлыст.

«Не хочешь по-хорошему, тогда будем по-плохому! Я тебя, с…, заставлю слушать и читать то, что Я считаю правильным!» — Грозится государство, взбешенное, что оно на самом деле никому не интересно.

Людей можно заставить подчиняться, но нельзя заставить любить что-то конкретное. Можно выезжать на качестве, на творческой искренности и талантливой маркетинговой кампании. Только ведь наша власть так не умеет. Она убеждена, что все достигается при помощи насилия и денег. Но почему тогда спустя три года «СВО» никто не читает и не слушает Z-творчество?

Андрей Окунь, «Телеграм»

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