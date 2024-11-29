Путина заставят смириться с неизбежным Владимир Кравченко, «Зеркало недели»

29.11.2024, 10:47

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Ввод войск НАТО в Украину становится все более реальным.

На фоне неопределенности, которую несет Дональд Трамп, Европа постепенно осознает, что ей придется принимать бОльшее участие в российско-украинской войне. Во всяком случае Трамп неоднократно заявлял, что именно ЕС, а не США, должен взять на себя основную ответственность за помощь Киеву. Но если одни европейские страны ищут способы как принудить Украину побыстрее прекратить сопротивляться России, то другие заняты поиском вариантов, способных создать предпосылки для долгого мира в нашей стране и Европе.

Le Monde пишет, что Лондон и Париж обсуждают отправку в Украину войск или частных военных компаний. По данным издания, об этом говорили 11 ноября во время визита во Францию премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Пока речь идет о подготовке украинских солдат и ремонте техники. При этом, как отмечает Le Monde, во французской армии все меньше сдержанности в отношении той роли, которую могут сыграть их солдаты в Украине, особенно после прекращения боевых действий.

Впервые об отправке западных военнослужащих в Украину публично заговорил в феврале президент Франции Эммануэль Макрон. Хотя ряд стран, прежде всего Германия, выступили резко против этой инициативы, идея не была сдана в архив. Во время интервью BBC глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро призвал «не устанавливать… красных линий» в своей поддержке Украины. Отвечая на вопрос о возможности отправки французских войск в нашу страну, он сказал: «Мы не исключаем никаких вариантов».

Напомню, в мае Макрон заявлял, что нельзя исключать ввод французских войск на территорию Украины. По его словам, он пошел бы на такой шаг, если Россия прорвет украинскую оборону, а Украина попросит о помощи. Как уверяет Макрон, его цель — не допустить победы РФ.

Какое очертание примут британо-французские планы, да и будут ли они реализованы, — неизвестно. При этом глава МИД Соединенного Королевства Дэвид Лэмми заявляет, что Великобритания не рассматривает возможность введения войск в Украину «сейчас» и его страна сохранит свое «древнее обязательство» держать войска подальше от «театра боевых действий». Странно слышать это от министра, представляющего партию, которую во времена премьера Тони Блэра «древнее обязательство» не остановило ввести британские войска в Афганистан и Ирак.

Скорее всего, слова Лэмми — дипломатический туман, окутывающий секретные переговоры. В украинских интересах, чтобы британские и французские солдаты появились в Украине. Если не сейчас, то хотя бы по окончании боевых действий в качестве инструкторов или участников совместного патрулирования границ. Ведь те планы прекращения войны, которые готовят в окружении Трампа, предусматривают заморозку линии фронта. В этой ситуации для Украины еще более актуальным становится вопрос о гарантиях безопасности.

Очевидно, что таковыми не могут считаться соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности: они не способны предотвратить новое нападение России. В рамках «стратегии дикобраза» договоренности предусматривают лишь укрепление обороноспособности нашей страны и должны гарантировать долговременную военную, экономическую и политическую поддержку Украине со стороны Запада в отражении агрессии. Но соблюдение этих обязательств зависит только от политической воли наших партнеров.

Традиционно считается, что гарантией безопасности для Украины является либо обладание ядерным оружием, либо членство в НАТО. Очевидно, что в ближайшей перспективе оба эти сценария нереализуемы.

Хотя, по информации The New York Times, некоторые чиновники и предлагали Джо Байдену, чтобы Украине вернули ядерное оружие в качестве сдерживания России, однако нынешняя администрация на такой шаг не пойдет, опасаясь последствий. Теоретически, при наличии политической воли, Киев может самостоятельно создать ядерную бомбу. Однако на это потребуется определенное время, которого у нас нет. Кроме того, наши западные партнеры не дадут нам ее сделать: в секрете такой проект удержать не удастся.

Что же касается членства в НАТО, то действия наших западных партнеров демонстрируют: несмотря на все данные Киеву обещания, Украина не имеет шансов вступить в Альянс в среднесрочной перспективе. И если при администрации Байдена Киев не смог получить приглашение вступить в НАТО, то этого не произойдет и при Трампе: обсуждаемые в офисе новоизбранного президента США планы прекращения российско-украинской войны предусматривают отложить вступление Украины в Альянс. (В частности, это предлагал Кит Келлог, которого Трамп выдвинул на должность спецпосланника по Украине.)

В этой ситуации Киев вынужден искать дополнительные инструменты, способные гарантировать безопасность Украины.

Таким механизмом может стать не только привлечение американских и европейских инвесторов к разработке украинских месторождений, но и иностранные войска на территории. И на Банковой этот вариант рассматривают. В случае заключения соглашения Киева с Москвой солдаты из стран ЕС и НАТО помогали бы обеспечивать безопасность нашей страны и соблюдение Россией режима прекращения огня. При этом, хотя и важно, сколько их будет, основное значение имеет не количество, а сам факт присутствия западного контингента.

Европа должна обеспечить Украине рычаги влияния в любых будущих переговорах — The Guardian

Киев уже не первый раз поднимает вопрос присутствия иностранных войск на украинской территории — как силы, которая должна заставить Москву выполнять взятые на себя обязательства. В 2015 году украинская власть лоббировала ввод в Украину миротворческого контингента ООН или полицейской миссии ЕС, которые должны встать на линии разграничения между украинскими войсками и сепаратистами, а также вдоль тех участков украинско-российской границы, которые не контролировались Киевом.

Как и в 2015 году, при обсуждении этого сценария возникают вопросы, на которые пока нет ответов.

Какие изменения в законодательство должна внести Украина? Кто из европейских стран готов отправить свои подразделения? Каков будет их мандат? Где они будут находиться? Будут ли страны — члены НАТО, добиваться согласия своих союзников по Альянсу на размещение подразделений в Украине? Потребуется ли согласие ЕС? Или достаточно двустороннего соглашения? Будут ли иностранные войска на территории Украины принимать участие в боевых действиях в случае агрессии России? Какова будет роль США? Как будет урегулирован с Россией вопрос присутствия европейских подразделений в Украине?

Каждая страна имеет свой взгляд на эти и другие вопросы. В частности, поскольку обсуждается размещение войск страны — члена НАТО на территории страны, где идет война, ожидается, что это потребует одобрения участников Альянса. Но представитель Литвы при НАТО Дейвидас Матулёнис полагает, что Франции не требуется согласия НАТО, чтобы отправить войска в Украину. «Это могут быть национальные решения, группа стран, коалиция, которая желает присоединиться к этой инициативе. Здесь не обязательно иметь согласование или метку НАТО», — пояснил Матулёнис.

Сегодня отправка европейского контингента в Украину для участия в боевых действиях выглядит маловероятной. Как заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, риски от вовлечения западных войск в военные действия «перевешивают преимущества». Но фиксация присутствия европейских войск должна стать частью будущего мирного урегулирования. Впрочем, с этим могут возникнуть серьезные проблемы.

Представители Кремля декларируют со всех телеэкранов, что одна из целей «специальной военной операции» — остановить продвижение НАТО на Восток. А для кремлевской пропаганды, что европейские войска в Украине, что базы НАТО — все едино. Поэтому уже сегодня необходимо искать аргументы, которые заставят Путина принять присутствие подразделений британцев или французов, поляков или шведов на территории Украины.

Пока Путин чувствует себя на коне: российские войска, пусть и с огромными потерями, но теснят наших солдат, элиты сохраняют лояльность, а население поддерживает войну с Украиной. В этой ситуации не видно желания властителя России идти на переговоры. Наоборот, он декларирует стремление окончательно уничтожить украинскую государственность и, продемонстрировав слабость демократии и Запада, перекроить мировой порядок.

Однако курс доллара по 114 рублей показывает, что экономическая ситуация в России не настолько хороша, как это хочет представить Кремль: запас прочности постепенно истощается, и экономика, на которую все большее влияние оказывает война и санкции, замедляется. Об этом свидетельствует не только падение рубля, но и повышение ставки Центробанка РФ до 21%, и годовая инфляция в 8%, и сокращение объемов ипотеки. По оценкам российских экспертов, российская экономика вступила в период стагфляции.

Именно состояние экономики, равно как и перспективы усилить военную поддержку Украины, могут быть одними из тех аргументов, которые подтолкнут Путина к переговорам и согласию на присутствие в Украине иностранных войск.

Владимир Кравченко, «Зеркало недели»

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