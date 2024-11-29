Почему утром болит голова: врачи назвали основные причины 29.11.2024, 10:53

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Их всего пять.

Иногда бывает, что утром болит голова после сна. Какие могут быть причины этой проблемы — читайте в материале ТСН.

Как рассказала врач Ольга Глинская в своем инстаграмме, существует пять причин, почему болит голова после сна. Очень важно обратить на них внимание, чтобы понять, как избавиться от неприятной проблемы.

По ее словам, головная боль чаще возникает примерно между 4 и 9 часами утра. Ее провоцируют следующие основные факторы:

Недосыпание – американская ассоциация обнародовала данные о том, что головная боль часто возникает, если человек ночью спит менее 6 часов. В этом случае организм устает и стряхивается, из-за чего не получает достаточного количества мелатонина и серотонина.

Слишком длинный сон – оказывается, что слишком долго спать также не очень полезно для нашего организма. Утром высвобождается определенное количество адреналина, влияющего на колебания сосудистого тонуса.

Чрезмерное употребление кофейных напитков — врач считает, что очень важно всегда пить кофе в одно и то же время ежедневно. А если вы резко прекратите употреблять этот напиток, это тоже может вызвать сильные головные боли.

Апноэ во сне – это состояние, когда человек внезапно прекращает все дыхательные движения. Обусловлено оно торможением дыхательного центра, размещаемого в продолговатом мозге. Чаще апноэ появляется из-за усиленной вентиляции легких.

Бруксизм – это скрип зубами во сне. Из-за него возникает напряжение в височно-нижнечелюстном суставе, где нижняя челюсть соединяется с черепом. Из-за напряжения возникает головная боль.

По словам врача, чаще всего избавиться от проблемы, когда болит голова после сна, можно, если узнать причину боли и скорректировать режим своего дня.

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