Украинские разведчики уничтожили дронами дорогой российский РЛС «Зоопарк»
- 29.11.2024, 11:11
Видеофакт.
Украинские разведчики уничтожили FPV-дронами радиолокационный комплекс россиян «Зоопарк». Соотношение стоимости между беспилотниками и комплексом - 1 : 10 тысяч.
Об этом сообщает Telegram-канал Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО).
Отмечается, что комплекс уничтожили бойцы подразделения «Крылья», входящие в департамент активных действий ГУР МО.
Стоимость уничтоженного РЛС составляет около одного миллиарда гривен.
«Для уничтожения российского «зоопарка» разведчики применили четыре дальнобойных FPV-дрона стоимостью 100 тысяч гривен. Соотношение - 1 : 10 000», - добавляет ГУР.