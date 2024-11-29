Украинские разведчики уничтожили дронами дорогой российский РЛС «Зоопарк» 29.11.2024, 11:11

Видеофакт.

Украинские разведчики уничтожили FPV-дронами радиолокационный комплекс россиян «Зоопарк». Соотношение стоимости между беспилотниками и комплексом - 1 : 10 тысяч.

Об этом сообщает Telegram-канал Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО).

Отмечается, что комплекс уничтожили бойцы подразделения «Крылья», входящие в департамент активных действий ГУР МО.

Стоимость уничтоженного РЛС составляет около одного миллиарда гривен.

«Для уничтожения российского «зоопарка» разведчики применили четыре дальнобойных FPV-дрона стоимостью 100 тысяч гривен. Соотношение - 1 : 10 000», - добавляет ГУР.

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