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«У Лукашенко нет ни денег, ни здоровья»

  • 29.11.2024, 11:10
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«У Лукашенко нет ни денег, ни здоровья»

Есть растущий курс в обменниках и ожирение.

Telegram-канал «Ник и Майк» подводит итоги визита Лукашенко на саммит ОДКБ в Астану:

— Из Астаны Лукашенко возвращается с ещё бОльшим ничем, чем из Пакистана. Абсолютно зря потраченное время и ресурсы, прежде всего, здоровья.

К саммиту в Минске с Путиным он подходит с полностью отрицательным балансом.

Международной поддержки нет, есть изоляция.

Внутренней поддержки нет, есть плохо скрываемая ненависть, так как за последние 4 года Лукашенко умудрился нагадить каждой белорусской семье.

Денег нет, есть курс в обменниках.

Здоровья нет, есть все большее ожирение.

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