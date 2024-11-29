«У Лукашенко нет ни денег, ни здоровья»
- 29.11.2024, 11:10
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Есть растущий курс в обменниках и ожирение.
Telegram-канал «Ник и Майк» подводит итоги визита Лукашенко на саммит ОДКБ в Астану:
— Из Астаны Лукашенко возвращается с ещё бОльшим ничем, чем из Пакистана. Абсолютно зря потраченное время и ресурсы, прежде всего, здоровья.
К саммиту в Минске с Путиным он подходит с полностью отрицательным балансом.
Международной поддержки нет, есть изоляция.
Внутренней поддержки нет, есть плохо скрываемая ненависть, так как за последние 4 года Лукашенко умудрился нагадить каждой белорусской семье.
Денег нет, есть курс в обменниках.
Здоровья нет, есть все большее ожирение.