«БелАЭС принесла выгоду только горстке людей» 29.11.2024, 11:13

Об атомной афере режима.

Читатель сайта Charter97.org пишет, как Лукашенко решил расплатиться по долгам за постройку Островецкой АЭС. Он считает, что режим выбрал северокорейский путь:

— Как известно, постройка БелАЭС принесла выгоду только Лукашенко и горстке его окружения, распиливших очередную порцию денег. «Гениальный» план самозванца по продаже электроэнергии соседям не реализуется из-за санкций, а цены на электричество внутри страны продолжают расти. А вот долг перед РФ увеличился минимум на 10 миллиардов долларов.

Режим не имеет денег, чтобы расплатиться. Теперь Лукашенко решил пойти северокорейским путем. Сотни тысяч рабочих из КНДР работают по всему миру, зачастую — в невыносимых условиях. Получают зарплату в $100-150 за 20-часовой рабочий день с 1-2 выходными в месяц. Большую часть денег за такое рабство получает северокорейский режим.

Лукашисты послали белорусов строить объекты «Росатома» в Турции, Египте, Венгрии, Бангладеше. Очень хочется надеяться, что белорусские рабочие работают в более комфортных условиях, чем северокорейские. Но то, что им платят значительно меньше россиян, однозначно. И белорусы не имеют защиты профсоюзов, не имеют таких страховок, как русские «братья». И «Росатом» не будет жалеть и беречь белорусских специалистов на сверхнормированных и опасных работах.

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