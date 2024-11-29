«В России рассматривают «кипрский сценарий по конфискации вкладов» 29.11.2024, 11:15

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Вариантов у россиян осталось не так много.

Курс российского рубля стремительно падает, несмотря на все старания Центробанка России. Начались ли в РФ серьезные экономические проблемы? Или же это временные трудности? Об этом и не только сайт Charter97.org поговорил с украинским политическим деятелем, экс-депутатом Верховной Рады Бориславом Березой:

— Это не начало серьезных экономических проблем, это их продолжение. Гасить ситуацию в России становится все сложнее. Мы уже видели скачки, которые были ранее — нагрузка на бюджет, вложения в ВПК. Экономика России не справляется, падают цены на энергоносители, бюджет получает меньше денег.

Все это приводит как раз к такой ситуации. Просто санкции и процессы, которые идут уже несколько лет, начинают давать больше, со временем эффект будет еще более сильный. Глава Центробанка Набиуллина на одной из своих пресс-конференций недавно заявила о том, что во второй половине 2025-го года экономику России ждет большой кризис.

Я очень рассчитываю, что она ошибается, и это произойдет не во второй половине, а уже в первой, потому что уже сейчас мы видим, что усилия, которые прикладывают Набиуллина и другие экономисты, не дают позитивного результата для России, и нас это не может не радовать.

Более того, мы наблюдаем уже, что Центробанк РФ вынужден приостановить торги по доллару. Он такое уже делал ранее, чтобы заморозить ситуацию, стабилизировать курс рубля. Пока это не очень сильно помогает, кроме того, растущая галопирующая инфляция и ставка, которая меняется, показывают только одно: Россия перестала контролировать ситуацию, а в данный момент пытается просто минимизировать свои убытки и проблемы.

— Повлияют ли эти экономические проблемы как-то на россиян? Или ничего от них не стоит ждать?

— От россиян не стоит ничего ждать, вы же не ждете, что кисель вдруг неожиданно превратится в борщ. Это невозможно, кисель может просто скиснуть, испортиться. Ну куда дальше портиться россиянам? Другое дело, что в данный момент мы наблюдаем интересные процессы.

В той же самой России рассматривают как один из потенциальных сценариев кипрский вариант. Это когда устанавливается определенный лимит на счете, а все остальное конфискуется. Например, на каждом счету, на котором есть более миллиона рублей, один миллион остается россияну, а все остальное «стабилизируется для финансовой поддержки экономической системы государства и стабильности банков».

Такое было сделано на Кипре, и тогда, кстати, больше всего пострадали граждане России, которые вкладывали деньги в экономику Кипра. Теперь пришло их время столкнуться с кипрским сценарием уже в России. Поэтому, может быть, это вызовет определенный негатив и запустит какие-то внутренние сценарии, но глобально ничего не будет меняться.

Кроме того, надо понимать, россияне будут жить хуже, а власть не будет ощущать практически никакого давления на себя. Хотя, надо не забывать и про «черных лебедей», которые могут залететь в Россию. И тогда мы можем увидеть российский бунт — абсолютно безумный, беспощадный и непрогнозируемый. Хотелось бы, конечно, чтобы это произошло как можно скорее, но пока нет никаких маркеров, которые бы говорили об этом.

Еще один из сценариев, который также может быть, это ухудшение уровня жизни россиян. Я анализировал последнее время, что происходит с ипотекой в России, что происходит с товарозамещением, и могу сказать, что заместить западные товары не удается в полной мере. Особая проблема — это замещение промышленных направлений, а именно станки, запчасти, запчасти для самолетов, западные автомобили. Мы же видим, что в России замещение происходит именно китайскими автомобилями на массовом уровне.

А учитывая, что доллар дорожает, евро дорожает, а рубль обесценивается, то все эти вещи становятся еще дороже и недоступны для россиян.

Поэтому все говорит только об одном — война ухудшает жизнь россиян, но на бунт сегодня рассчитывать не стоит. Стоит рассчитывать на другое: окружение Путина, которое также теряет деньги, задумается о том, что нужен ли им этот карликовый диктатор, который приводит к убыткам и проблемам внутри государства, олигархата, который он сам же и поставил.

А еще интересный момент — в ближайшее время Путин будет либо очень сильно закручивать гайки, потому что это единственный вариант сдержать недовольство вокруг себя. Тогда мы увидим репрессии, что-то наподобие 1937-38 года в России, когда Сталин проводил репрессии именно для того, чтобы запугать окружение, всех держать в узде.

Либо же мы увидим очередной виток эскалации, а вокруг нее будет построена попытка не страхом, а объединением вокруг себя собрать людей. Мол, «посмотрите, Россия в опасности, Запад несет нам угрозу, либо мы выживем, либо мы погибнем». В общем, что-то с таким пафосом будет предлагаться россиянам. Вариантов у них немного. В любом случае, жить они будут хуже, хоть и недолго.

— Могут ли серьезные экономические трудности заставить Путина остановить войну в будущем?

— Смотрите, Путин сам заинтересован сейчас взять паузу, не остановить войну, не закончить, а взять паузу именно для того, чтобы преодолеть экономические проблемы. Конечно же, экономика является главной движущей силой. Но я подозреваю, что скорее россияне будут дохнуть с голоду, чем Путин согласится просто из-за этого приостановить войну.

А вот то, что это может быть одной из причин снижения темпов наступления, а также одной из причин, которые могут подтолкнуть Путина к согласию на переговоры, — да, такой сценарий достаточно вероятен.

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