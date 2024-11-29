В одном окопе Александр Класковский

29.11.2024, 11:32

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А если прилетит ответка?

В Астане Лукашенко не преминул зацепить Армению, отметив в своем выступлении ее отсутствие на саммите. Мол, это «характеризует текущую геополитическую ситуацию в регионе и в какой-то степени нашу организацию». Тот случай, когда прозвучала нотка реализма.

Действительно, независимые аналитики давно говорят, что ОДКБ — рыхлая, мало на что способная структура, в которой под эгидой Кремля объединены постсоветские страны с весьма разными интересами.

Ереван вообще жестоко обиделся на Москву (не поддержала в конфликте с Азербайджаном) и на Минск (занял-де сторону Баку). Армения заморозила свое участие в ОДКБ, потихоньку отползает от империи и посматривает в сторону Европы.

Центральноазиатские члены этого альянса наверняка тоже не в восторге от путинского воинствующего империализма. Но эти страны тесно связаны с РФ экономически. Особенно зависимы в этом плане откровенно бедные Таджикистан и Кыргызстан. У таджиков еще одна больная проблема — афганская граница. Поэтому вблизи нее расположена российская военная база. Есть такие базы и на кыргызской территории.

Руководство же Казахстана вынуждено лавировать, удерживать геополитический баланс (прежде всего между Москвой и Пекином). В этой стране хорошо помнят выпады российских политиков-имперцев типа того, что надо «денацифицировать» и Казахстан. На фоне того, как Путин расправляется с непокорной Украиной, Астане приходится проявлять максимум дипломатии, осторожности.

Но очевидно, что эти государства не хотят вступать в конфронтацию с Западом, лезть в один окоп с Путиным. Так что все прозвучавшие в Астане призывы к укреплению ОДКБ повисают в воздухе.

В одном окопе с Путиным — лишь Лукашенко. Да и тот, в отличие от Ким Чен Ына, своих солдат на украинский фронт предпочитает не посылать.

Сейчас, когда идет предвыборная кампания, правитель пытается зарисоваться хранителем мирного неба над головами белорусов. Однако намерение притащить в страну еще и российский «Орешник» с этим тезисом плохо вяжется.

Путин поэтично описывает, как будет плавиться земля при ударе по врагам. Но так же будет плавиться при ответке и та земля, с которой ударят этими ракетами.

Александр Класковский, «Позiрк»

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