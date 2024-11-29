В Гродно продают пять самолетов 29.11.2024, 11:44

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Аукцион пройдет в канун Нового года.

Пять самолетов Ан-2 (кукурузников) выставила на торги авиакомпания «Гродно». Объявление можно найти на аукционной площадке Gostorg.by.

На них все еще можно летать, пишет tochka.by.

Все Ан-2 были сделаны в Советском Союзе. Цена на экземпляры 1978 и 1984 годов выпуска стартует с Br77,4 тыс. (почти $22 тыс.).

Стоимость планеров 1983 и 1988 годов производства начинается с Br83,76 тыс. ($23,7 тыс.). Самый старенький самолет, Ан-2 1973 года выпуска, хотят продать не менее чем за Br69,36 тыс. ($19,6 тыс.).

В объявлении не говорится, в каком техническом состоянии сейчас самолеты, но у них есть двигатель АШ-62ИР и винт АВ-2 (что бы это ни значило).

А еще отдельным лотом может уйти тот самый двигатель, выпущенный в 1987 году. Хотят продать его как минимум за Br47,76 тыс. ($13,5 тыс.).

Торги запланированы на 30 декабря 2024-го. До того времени кукурузники останутся в гродненском аэропорту.

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