Кремль решил спрятать Путина 2 29.11.2024, 11:46

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Удаляются метаданные со всех видео с участием российского правителя.

Пресс-служба Кремля начала удалять метаданные с видеозаписей и фотографий, сделанных на мероприятиях с участием Владимира Путина, обнаружил телеграм-канал «Можем объяснить».

По этой внутренней информации, содержащейся в свойствах файлов, можно было узнать, что фото и видео, выдаваемые за свежие, на самом деле были сделаны заранее и являются так называемыми «консервами».

Дата и время удалены из свойств всех последних видеозаписей и фотографий, опубликованных на сайте Кремля.

Вместо этих данных теперь везде стоят нули (это означает, что реальные свойства файлов подверглись корректировке). Были отредактированы даже файлы, не представляющие особой «угрозы» для Путина — например, видеозапись с пресс-подхода хозяина Кремля в Казахстане, после саммита ОДКБ.

Удалены метаданные и с видеообращения Путина, в котором он рассказал об использовании ракеты «Орешник».

Оно было опубликовано 21 ноября на сайте Кремля и в его телеграм-канале. В том заявлении Путин сообщил, что удар по «объектам оборонно-промышленного комплекса» стал ответом на применение американского и британского дальнобойного оружия ВСУ.

Обращению предшествовали сообщения об исчезновении Путина — на сайте Кремля публиковались «консервы» с его участием (метаданные там также удалены).

Метаданные позволяли узнать, что видео с Путиным записаны заранее. Это произошло во время объявления им мобилизации в сентябре 2022 года.

Обращение Путина было показано по федеральным телеканалам 21 сентября 2022 года в 9:00. Однако видео с заявлением хозяина Кремля, как выяснил «МО», было создано еще 20 сентября в 22:19 — то есть, за 11 часов до трансляции.

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