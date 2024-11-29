Белорус купил мотоцикл «Минск X250», а «Мотовелозавод» отказал ему в гарантийном ремонте 14 29.11.2024, 11:50

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На двигателе появилась течь масла.

В феврале нынешнего года житель столицы купил в интернет-магазине мотоцикл «Минск X250». В процессе эксплуатации горожанину пришлось поменять на заводе-изготовителе аккумулятор и сиденье — действовал годичный гарантийный срок. Когда же на двигателе появилась течь масла, в ремонте по гарантии предприятие минчанину отказало, пишет «Минск-Новости».

Мотоцикл «Минск X250» поступил в сервис ООО «МотоВелоЗавод» 3 сентября нынешнего года — для определения причины течи масла с двигателя и устранения неисправности. На предприятии владельца техники предупредили, что придется подождать — много заказов. Акт осмотра мотоцикла был составлен 1 октября. Однако владелец мотоцикла с ним не согласился и решил прибегнуть к независимой экспертизе.

— Начну с того, что существуют правила эксплуатации и технического обслуживания транспортного средства, которые потребителю необходимо соблюдать. В нашем случае при выяснении обстоятельств появления неисправности и подготовке акта приема-передачи мотоцикла потребитель сам сообщил, что он поменял масло самостоятельно. Хотя в руководстве по эксплуатации указано, что такие сложные операции, как замена масла (тем более — первая), должны проводиться только в специализированном сервисном центре, — заявил директор «Мотовелозавода» Сергей Манько.

В ходе осмотра также установили превышение уровня масла в двигателе в два раза.

— Владельцу мотоцикла на это было указано. Специалисты сервисного центра двигатель не разбирали, поскольку разрешения на это не получили. Для такой работы требуется наряд-заказ — то есть дается добро на ее выполнение на платной основе. Мы понимали, что это не гарантийный случай, ведь человек сам поменял масло. Одним словом, покупателю было отказано в проведении гарантийного ремонта из-за нарушения требований технического обслуживания, — добавил директор завода.

Далее предприятием было подготовлено и отправлено письмо на адрес интернет-магазина. В нем также разъяснялось, что этот случай не считается гарантийным, так как потребитель сам обслуживал технику и тем самым нарушил правила эксплуатации транспортного средства.

— Затем 18 октября владелец мотоцикла забрал свое имущество. Перед тем он попросил заменить масло, что наши специалисты и сделали. С того времени никаких претензий в адрес завода не поступало. Да, в интернете появилась публикация критического содержания. Мы понимаем, что и права потребителя нельзя ущемлять ни в коем случае, но и вредить имиджу предприятия тоже нельзя, — отметил Манько. — Дальнейшее развитие событий видится мне по трем возможным направлениям. Мы готовы забрать технику и вернуть потребителю деньги, либо заменить мотоцикл, либо его отремонтировать. Однако нужно увидеть результаты независимой экспертизы — пока они к нам не поступили. Мы не знаем, какой вопрос был поставлен экспертам. Когда их заключение будет у нас, мы все досконально изучим. Мы же не утверждаем, что течи не было — она была. Только ведь нужно разобраться, почему она появилась — это ошибка технического производственного цикла или же к ней привело нарушение правил эксплуатации транспортного средства.

По словам руководителя, с мотоциклами Минск X250 подобных ситуаций еще не возникало.

— Такую модель мы производим уже 8 лет. Она востребована как на внутреннем рынке, так и за рубежом. По продажам этот мотоцикл у нас на втором месте — на сегодня в нынешнем году продано около 1,2 тыс. единиц, — уточнил С. Манько.

Случившееся также прокомментировали в Региональном обществе защиты потребителей. Там заметили, что подобные ситуации встречаются достаточно часто. В данном случае потребитель имеет право предъявить требования, указанные в ст. 20 Закона Республики Беларусь «О защите прав потребителей». Он может потребовать:

заменить некачественный товар на товар надлежащего качества;

соразмерно уменьшить стоимость;

безвозмездно устранить недостатки;

возместить расходы по устранению недостатков;

расторжения договора и возврата уплаченных денежных средств.

Имеется перечень технически сложных товаров, для которых установлен особый порядок замены и возврата. К их числу как раз таки и относится мотоцикл. В его отношении расторжение договора и возврат уплаченной денежной суммы либо замену можно потребовать только в том случае, если по истечении 30 дней со дня передачи товара потребителю в нем был обнаружен существенный недостаток или нарушение сроков безвозмездного устранения недостатков.

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