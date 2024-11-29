В Беларуси будут проблемы с работой карточек 29.11.2024, 11:58

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Уже этой ночью.

Карточки некоторых банков могут работать с кратковременными перерывами в ночь с субботы на воскресенье, 30 ноября, — с 03.20 до 04.00. Причина — технологические работы, которые будет проводить Банковский процессинговый центр.

«С 03.20 до 04.00 30 ноября возможны краткосрочные перерывы в обслуживании держателей карт банков, пользующихся услугами Банковского процессингового центра, в сети организаций торговли (сервиса), пунктах выдачи наличных, устройствах самообслуживания, банкоматах, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу центра», — сообщает «Беларусбанк».

Этот центр оказывает услуги для нескольких банков, таких как «Беларусбанк», «Белагропромбанк», «Сбер Банк (Беларусь)», «БСБ Банк», «Паритетбанк», «Белинвестбанк», «БНБ-Банк», «Банк Решение», «Франсабанк», «Цептербанк», «БТА Банк», «РРБ-Банк».

«Беларусбанк» также предупредил своих клиентов о том, что 30 ноября с 05.00 до 06.00 возможны перерывы в работе сервиса Белкарт PAY.

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