Какой будет погода в первые дни зимы?1
- 29.11.2024, 12:09
Утепляться пока рано.
В первые дни зимы 2024 года в Беларуси сильных морозов и снега не ожидается, погода будет такой же, как в конце ноября, сообщает pogoda.by.
В субботу, 30 ноября, ожидается преобладание облачной погоды. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабые туман и гололед, по востоку страны на отдельных участках дорог гололедица. Ветер ожидается слабый. Температура воздуха минимальная ночью -2..+3, максимальная днем 0..+5.
Так закончится осень 2024 года. А первые дни зимы солнца, мороза и снега не принесут.