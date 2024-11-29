Какой будет погода в первые дни зимы? 1 29.11.2024, 12:09

Утепляться пока рано.

В первые дни зимы 2024 года в Беларуси сильных морозов и снега не ожидается, погода будет такой же, как в конце ноября, сообщает pogoda.by.

В субботу, 30 ноября, ожидается преобладание облачной погоды. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабые туман и гололед, по востоку страны на отдельных участках дорог гололедица. Ветер ожидается слабый. Температура воздуха минимальная ночью -2..+3, максимальная днем 0..+5.

Так закончится осень 2024 года. А первые дни зимы солнца, мороза и снега не принесут.

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