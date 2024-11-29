Ученые воссоздали лицо бабушки Тутанхамона 29.11.2024, 12:13

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Женщина жила 3400 лет назад.

Лицо египетской царицы Тии, бабушки знаменитого фараона Тутанхамона, было воссоздано художником с помощью современных технологий. Для этого использовали мумифицированные останки царицы, которым более 3400 лет.

Об этом сообщают Daily Mail.

Воссоздание лица древнеегипетской царицы

Художник вдохнул новую жизнь в образ царицы Тии, используя ее мумифицированные останки, которым более 3400 лет. Благодаря современным технологиям реконструкции, на снимке были восстановлены черты лица: глаза, нос, рот, а также добавлены волосы, брови, ресницы и даже веснушки. В результате получилась изящная женщина с темно-кудрявыми волосами, большими карими глазами, губами в форме сердечка и смуглым оттенком кожи.

Жизнь и статус царицы

Тия была Великой женой фараона Аменхотепа III, который правил Древним Египтом с 1390 по 1353 годы до н. э. Она родила сына Аменхотепа IV, который впоследствии сменил отца на троне. Даже после восхождения сына, Тия оставалась одной из самых влиятельных фигур в королевском доме.

Наследство Тии и ее связь с Тутанхамоном

Аменхотеп IV, также известный как Эхнатон, стал отцом Тутанхамона, который вошел в историю как «мальчик-царь». Тутанхамон начал править в возрасте восьми лет, занимая престол с 1332 по 1323 год до н.э. Таким образом, Тия была бабушкой одного из самых известных фараонов Египта.

Находка мумии и ее идентификация

Мумию царицы Тии обнаружили еще в 1898 году в гробнице Аменхотепа II в Долине царей. Однако только в 2010 году удалось окончательно подтвердить ее личность благодаря ДНК-анализу. Эта находка стала ключом ко многим новым открытиям о королевской семье.

Историческая роль Тии

Тия была дочерью Юйи, командующего египетской колесницей, и женщины по имени Туйя. Хотя она не имела королевского происхождения, фараон выделял ее среди других жен и даже привлекал к государственным делам. Ее имя упоминалось наравне с именем мужа в официальных документах, что свидетельствует о ее немалом влиянии и значимости в политической жизни Египта.

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