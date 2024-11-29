Курс российского рубля к доллару стремительно снижается 29.11.2024, 12:17

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Экономисты рассказали о последствиях.

Российская валюта торгуется на уровне 108 рублей за доллар, но еще на днях курс превышал 114 рублей, вплотную приблизившись к историческому минимуму, зафиксированному в марте 2022 года. Российские аналитики связывают это с шантажом кремлевского диктатора Владимира Путина, ростом издержек на войну с Украиной и санкциями. Тем временем его уверения, что ситуация находится под контролем не помогли стабилизировать ситуацию.

Как сообщает «Настоящее Время», курс рубля снизился ко всем валютам, включая китайский юань. Экономический обозреватель Максим Блант объяснил, что это непременно приведет к росту цен на импортные, а со временем – и на отечественные товары.

«Если ориентироваться на то, что к юаню рубль упал только за осень на четверть, то несложно догадаться, на сколько вырастут цены на импортные товары, а вслед за ними подорожают и отечественные, потому что многие российские производители работают на импортном оборудовании и используют импортные компоненты или сырье», – объяснил Блант.

Обозреватель добавил, что подорожание ждет очень широкий спектр отраслей, а производители бытовой техники уже предупредили о повышении цен на 10%. Основной причиной разгона инфляции он назвал войну в Украине.

«Рублей много, валюты мало. И абсолютно рыночная ситуация, когда валюта растет, ее мало, ее не хватает, ее не хватает ни на покупку компонентов для производства оружия, ни на покупку товаров народного потребления», – добавил эксперт.

Он уточнил, что гражданская внутренняя промышленность находится под давлением нехватки рабочей силы, отсутствия инфраструктуры, невозможности закупки оборудования, а также неспособности к конкуренции за все эти ресурсы с военным производством. Кроме того, исторически высокая ставка в 21% лишает производителей какой-либо рентабельности.

После того, как США ввели санкции относительно «Газпромбанка», который последним из крупных российских банков сохранял доступ к международной платежной системе SWIFT, в экономике наступит принцип домино, так как Россия не сможет продавать свой газ, а 31 декабря 2024 года истекает контракт на транзит газа через Украину.

В Центробанке РФ отлично осознают негативные последствия своих действий и сознательно на них идут, уверен экономист Дмитрий Некрасов. Он отметил, что повышение ключевой ставки позволит выделить больше ресурсов на войну и государственное потребление.

«Повышая ставку, вы приводите к тому, что люди меньше потребляют, потому что гасят кредиты и начинают класть деньги на депозиты. И точно так же вы заставляете предприятия резать свои инвестиционные программы и погашать кредиты вместо того, чтобы брать новые. И тем самым высвобождаются дополнительные ресурсы, которые можно перераспределить на войну. В физическом выражении эти ресурсы таким образом рыночным путем перераспределяются на военные цели. То есть это не какие-то побочные негативные эффекты действий правительства, а это сознательная политика. Война – это плохо, но если руководство страны ставит задачу, что мы воюем, то для монетарных властей никакой другой альтернативы, кроме как такими высокими ставками перераспределять ресурсы, просто не существует», – объяснил экономист.

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