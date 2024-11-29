На Витебщине прозошло страшное ДТП с фурой и легковушкой
- 29.11.2024, 12:20
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Двое погибших.
Утром 29 ноября в Толочинском районе случилось страшное ДТП. О происшествии сообщает Telegram-канал «МВД Беларуси».
На 503-м километре автодороги М-1 Брест – Минск – граница РФ легковушка столкнулась с фурой.
В ГАИ сообщили подробности:
«54-летний водитель Volkswagen, по предварительной информации, уснул за рулем и совершил попутное столкновение с полуприцепом автопоезда в составе с тягачом Mercedes».
В аварии погибли два пассажира легковушки – 44-летняя женщина и ее 21-летний сын.
Сотрудники инспекции напоминают, что управлять транспортным средством в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность дорожного движения, запрещено.