ГУР провело успешную операцию в тылу врага в Курской области
- 29.11.2024, 12:36
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Сожжен внедорожник с дронами.
Бойцы Главного управления разведки Минобороны Украины провели успешную операцию на территории Курской области Российской Федерации в тылу врага. Уничтожен автомобиль с дронами.
Об этом РБК-Украина сообщил источник в ГУР.
Как сообщил источник, украинскими партизанами в городе Рыльск в Курской области было выявлено место дислокации российского экипажа беспилотных комплексов.
Вражеский экипаж был замечен при загрузке автомобиля пластиковыми боксами с беспилотниками.
«В результате успешных диверсионных действий внедорожник вместе с ценным имуществом был сожжен», - сообщил собеседник РБК-Украина.