закрыть
29 ноября 2024, пятница, 13:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ГУР провело успешную операцию в тылу врага в Курской области

  • 29.11.2024, 12:36
  • 1,012
ГУР провело успешную операцию в тылу врага в Курской области

Сожжен внедорожник с дронами.

Бойцы Главного управления разведки Минобороны Украины провели успешную операцию на территории Курской области Российской Федерации в тылу врага. Уничтожен автомобиль с дронами.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в ГУР.

Как сообщил источник, украинскими партизанами в городе Рыльск в Курской области было выявлено место дислокации российского экипажа беспилотных комплексов.

Вражеский экипаж был замечен при загрузке автомобиля пластиковыми боксами с беспилотниками.

«В результате успешных диверсионных действий внедорожник вместе с ценным имуществом был сожжен», - сообщил собеседник РБК-Украина.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Двое в орешнике и мешок в придачу
Двое в орешнике и мешок в придачу Владимир Халип
Последний рубеж обороны
Последний рубеж обороны Аббас Галлямов
Есть нюансы
Есть нюансы Михаил Крутихин
В России начинается бардак
В России начинается бардак Роман Шрайк