ГУР провело успешную операцию в тылу врага в Курской области 29.11.2024, 12:36

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Сожжен внедорожник с дронами.

Бойцы Главного управления разведки Минобороны Украины провели успешную операцию на территории Курской области Российской Федерации в тылу врага. Уничтожен автомобиль с дронами.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в ГУР.

Как сообщил источник, украинскими партизанами в городе Рыльск в Курской области было выявлено место дислокации российского экипажа беспилотных комплексов.

Вражеский экипаж был замечен при загрузке автомобиля пластиковыми боксами с беспилотниками.

«В результате успешных диверсионных действий внедорожник вместе с ценным имуществом был сожжен», - сообщил собеседник РБК-Украина.

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