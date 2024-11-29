закрыть
29 ноября 2024, пятница, 13:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Некляев: Бьется на той земле белорусское сердце

2
  • 29.11.2024, 12:34
  • 1,156
Некляев: Бьется на той земле белорусское сердце

Народный поэт не теряет оптимизма.

Поэт Владимир Некляев в интервью «Немецкой волне» призвал белорусов не терять веру в будущее:

— Уничтожение Беларуси началось не сегодня. Уничтожали нас уже десятки раз. Все, казалось, камня на камне не осталось. Разбросали все. Леса наши вырубили, поля наши сожгли.

Ничего подобного! Все отрастает, вырастает, цветет. Не исчезает язык, не исчезает интеллект этого народа, разум этого народа, душа этого народа. И бьется и бьется на той земле белорусское сердце. И так и будет!

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Двое в орешнике и мешок в придачу
Двое в орешнике и мешок в придачу Владимир Халип
Последний рубеж обороны
Последний рубеж обороны Аббас Галлямов
Есть нюансы
Есть нюансы Михаил Крутихин
В России начинается бардак
В России начинается бардак Роман Шрайк