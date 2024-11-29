Некляев: Бьется на той земле белорусское сердце 2 29.11.2024, 12:34

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Народный поэт не теряет оптимизма.

Поэт Владимир Некляев в интервью «Немецкой волне» призвал белорусов не терять веру в будущее:

— Уничтожение Беларуси началось не сегодня. Уничтожали нас уже десятки раз. Все, казалось, камня на камне не осталось. Разбросали все. Леса наши вырубили, поля наши сожгли.

Ничего подобного! Все отрастает, вырастает, цветет. Не исчезает язык, не исчезает интеллект этого народа, разум этого народа, душа этого народа. И бьется и бьется на той земле белорусское сердце. И так и будет!

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