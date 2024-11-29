Белорусам приготовиться: рост цен в ЕАЭС ускоряется 29.11.2024, 12:40

Из-за слабеющего российского рубля.

Российская валюта дешевеет, а вслед за ней идут белорусский рубль и казахстанский тенге. Участники отраслевых рынков предупреждают о подорожании товаров, пишет сайт banki24.by.

По информации Банка России ценовые ожидания бизнеса повысились третий месяц подряд и достигли нового локального максимума с мая 2022 года. При этом инфляционные ожидания россиян (физлиц) на ближайшие 12 месяцев в ноябре 2024 года сохранились на уровне октября ‒ 13,4%. Это следует из материалов исследования инФОМ по заказу ЦБ РФ.

Бытовая техника в РФ может подорожать на 10–20%. Об этом сообщили медиа ЕАЭС со ссылкой на участников рынка. Ныне продаваемые в розничных сетях товары закупались еще по курсу USD/RUB ниже 90.

Подорожание товаров может коснуться продукции под брендами Tefal, Rowenta, Krups, Beko, Kuppersberg и др. Производители обосновывают подорожание продукции дорогими кредитами и ростом курсов валют.

Елочные игрушки подорожают на 10–20%. Таким прогнозом по динамике цен на новогодние украшения в РФ поделились с медиа ЕАЭС участники и аналитики рынка. Основная часть подорожания произойдет в ноябре—декабре текущего года.

Продавцы в РФ предупредили о росте цен и сроков поставок кондиционеров и холодильников. В списке причин подорожания отраслевые эксперты назвали рост цен на комплектующие для электроники на международном рынке, усложнение логистики поставок и схем платежей, рост курсов валют к российскому рублю.

Россияне пророчат рост цен на технику и электронику на 10–20%. Таковы оценки участников рынка бытовой техники и электроники относительно ценовых перспектив на 2025 год, сообщили медиа ЕАЭС. Также эксперты прогнозируют высокую вероятность сокращения ассортимента техники и электроники в РФ.

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