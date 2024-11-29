Ось зла трясет Леонид Невзлин

29.11.2024, 12:41

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Для Путина это все, конечно, страшно неудобно.

Сирийские повстанцы начали первое за несколько лет масштабное наступление на силы Башара Асада и уже захватили десятки населенных пунктов и военную технику. Десятки военных сирийского режима, а также, по сообщениям, российских военных, погибли и были ранены.

Тайминг неслучайный: патроны Башара Асада, Россия и Иран, отвлеклись на собственные заботы: Москва — на терроризирование гражданского населения Украины, Тегеран — на зализывание ран, которые нанес ему Израиль в Ливане и Газе.

Асад, говорят, срочно вылетел в Москву просить помощи.

Для Путина это все, конечно, страшно неудобно. Серьезно вовлекаться опять в сирийский конфликт у него нет ресурсов, но падение режима Асада, или даже его ослабление, подорвет позиции Москвы на Ближнем Востоке и имидж Путина на Глобальном юге.

Иран тоже, надо думать, паникует. Его позиции в регионе рушатся. В практическом смысле Сирия, помимо прочего, — жизненно важный транзит для передачи оружия «Хизбалле», которую Тегеран, естественно, намерен перевооружать и укреплять, несмотря на соглашение Израиля и Ливана.

В общем, ось зла трясет.

Леонид Невзлин, «Фейсбук»

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