«Лукашенко даже себя починить не может» 1 29.11.2024, 12:47

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Белорусы высмеяли заявления диктатора о долларе.

Белорусы высмеяли страшилки Лукашенко про скорый крах американской валюты. И предложили альтернативы — твердую, сыпучую и даже жидкую.

Доллар в Беларуси продолжает дорожать. На торгах 29 ноября впервые за последние недели он упал на 0,02 копейки, но в реальности купить валюту меньше, чем за 3,58 рубля не получится, сколько бы ни уверяли пропагандисты, что ажиотажа нет.

И экономисты говорят, что это не предел. Как же так, ведь Лукашенко едва ли не все годы своего правления уверяет, что американский доллар «вот-вот рухнет» (что не мешало ему обещать зарплаты «по 500», имея в виду не рубли)?

Ролик «Салідарнасці» о финансовых предсказаниях диктатора, которые сбываются с точностью до наоборот, набрал почти 300 тысяч просмотров и сотни комментариев.

Посмотрели, что думают белорусы по этому поводу.

«Почему страховка в евро на машину?» — «Ну, это другое».

«Назовите мне хоть одну страну, где белорусский рубль нужен».

«А свои честно типа заработанные в офшорах он в чем хранит?» — «В чипсах».

«Надо еще подождать, лет 100».

«Падал доллар, помню: осень 2014 года — 8 000б.р., январь 2015 года — 15 000б.р.».

«В 2010-м был по 2200, но его не было, а сдать на рынке можно было по 10 000».

«Еще моя прабабушка говорила моему отцу, что доллар и Америка вот-вот загнутся»

«Не нужны доллары, но все цены недвижимость и движимость в долларах».

«Хороший гороскоп, надо долларов купить, значит».

«Как-то кое-кто требовал производить расчеты по международным займам белорусскими рублями. Но что-то пошло не так...»

«В Беларуси, как и в России, та же методичка. Если тонет слон, а ты его держишь, то он тянет и тебя на дно».

«По информации газеты «Правда», доллар должен рухнуть с 1951 года. Ждем, так сказать».

«Картошка — это твердая валюта. Пюре — это мягкая валюта».

«Приму доллар в дар».

«Ни доллар, ни евро никогда не дешевели, храните деньги в водке, тоже не дешевеет».

«Обратите внимание, как человек физически изменился за 10 лет. И это при всех доступных ему технологиях. Вам такие даже и не снились. И он вам что-то обещает, когда себя любимого починить не может».

«Ну, когда там следующая деноминация? Что-то давно не было».

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