«Лукашенко даже себя починить не может»1
- 29.11.2024, 12:47
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Белорусы высмеяли заявления диктатора о долларе.
Белорусы высмеяли страшилки Лукашенко про скорый крах американской валюты. И предложили альтернативы — твердую, сыпучую и даже жидкую.
Доллар в Беларуси продолжает дорожать. На торгах 29 ноября впервые за последние недели он упал на 0,02 копейки, но в реальности купить валюту меньше, чем за 3,58 рубля не получится, сколько бы ни уверяли пропагандисты, что ажиотажа нет.
И экономисты говорят, что это не предел. Как же так, ведь Лукашенко едва ли не все годы своего правления уверяет, что американский доллар «вот-вот рухнет» (что не мешало ему обещать зарплаты «по 500», имея в виду не рубли)?
Ролик «Салідарнасці» о финансовых предсказаниях диктатора, которые сбываются с точностью до наоборот, набрал почти 300 тысяч просмотров и сотни комментариев.
@gazetaby На этой неделе д0ллар в Беларуси обновил исторический максимум. Но у Александра Лук*шенко, похоже, другое видение ситуации на валютном рынке. Рассказываем, как уже 30 лет он пытается «похоронить» американскую валюту #белтикток #gazetaby #медыясалідарнасць #экономикабеларуси #новостибеларуси #беларусьсейчас #беларусь2024 #беларусьновости ♬ оригинальный звук - Салідарнасць
Посмотрели, что думают белорусы по этому поводу.
«Почему страховка в евро на машину?» — «Ну, это другое».
«Назовите мне хоть одну страну, где белорусский рубль нужен».
«А свои честно типа заработанные в офшорах он в чем хранит?» — «В чипсах».
«Надо еще подождать, лет 100».
«Падал доллар, помню: осень 2014 года — 8 000б.р., январь 2015 года — 15 000б.р.».
«В 2010-м был по 2200, но его не было, а сдать на рынке можно было по 10 000».
«Еще моя прабабушка говорила моему отцу, что доллар и Америка вот-вот загнутся»
«Не нужны доллары, но все цены недвижимость и движимость в долларах».
«Хороший гороскоп, надо долларов купить, значит».
«Как-то кое-кто требовал производить расчеты по международным займам белорусскими рублями. Но что-то пошло не так...»
«В Беларуси, как и в России, та же методичка. Если тонет слон, а ты его держишь, то он тянет и тебя на дно».
«По информации газеты «Правда», доллар должен рухнуть с 1951 года. Ждем, так сказать».
«Картошка — это твердая валюта. Пюре — это мягкая валюта».
«Приму доллар в дар».
«Ни доллар, ни евро никогда не дешевели, храните деньги в водке, тоже не дешевеет».
«Обратите внимание, как человек физически изменился за 10 лет. И это при всех доступных ему технологиях. Вам такие даже и не снились. И он вам что-то обещает, когда себя любимого починить не может».
«Ну, когда там следующая деноминация? Что-то давно не было».