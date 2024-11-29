Поразили нефтебазу и уничтожили РЛС: украинские военные мощно ударили по Ростовской области РФ 29.11.2024, 12:50

В Генштабе ВСУ раскрыли подробности.

Силы обороны Украины в ночь на пятницу, 29 ноября, нанесли удар по нефтебазе в Ростовской области страны-агрессора России, а также уничтожили радиолокационную станцию российских оккупантов.

Об этом рассказали в Генштабе ВСУ. Отмечается, что был нанесен удар по нефтебазе «Атлас», расположенной в Ростовской области РФ.

«В результате поражения возник пожар на территории объекта, фиксируется по меньшей мере два очага возгорания. Следует отметить, что летом этого года указанная нефтебаза уже подвергалась атаке Сил обороны», - говорится в сообщении.

В Генштабе рассказали, что «Атлас» является частью российского военно-промышленного комплекса, который обеспечивает поставки нефтепродуктов для российской армии.

Также украинские воины уничтожили вражескую радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекта «Бук-М3».

«В рамках выполнения задач по выявлению и ликвидации средств противовоздушной обороны противника уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекта «Бук-М3» российских захватчиков. Цель находилась на временно оккупированной территории Запорожской области», - отметили в Генштабе.

Там добавили, что задача была выполнена подразделениями Сил беспилотных систем, Сил специальных операций Вооруженных сил Украины и Главного управления разведки Министерства обороны Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

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