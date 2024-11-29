Попрана «последняя гордость» Путина 29.11.2024, 12:54

2,572

Оман нашел замену крупнейшему в мире российскому производителю.

Дочерняя компания суверенного фонда благосостояния Омана заменяет российскую АЛРОСА в ангольской государственной алмазодобывающей компании Catoca.

Оманская Maaden International Investment выкупила 41% акций российского ПАО АЛРОСА в алмазодобывающем предприятии Catoca в Анголе.

Об этом говорится в материале Reuters. «С этого момента у нас есть новый партнер, и этот партнер будет осуществлять права, которые до сих пор принадлежали АЛРОСА», — заявил Диамантино Азеведу, министр минеральных ресурсов, нефти и газа Анголы.

«АЛРОСА, партнер Endiama в горнодобывающей компании Catoca, перестанет быть партнером этой компании и, следовательно, также партнером горнодобывающей компании Luele», — добавил он.

АЛРОСА отказалась от комментариев.

Ангола находится под давлением с целью прекратить давнее партнерство с российской государственной АЛРОСА, крупнейшим в мире производителем необработанных алмазов по объему, с 2022 года, когда Запад ввел санкции против АЛРОСА за вторжение Москвы в Украину.

Российская компания конкурирует с De Beers Anglo American как крупнейший в мире производитель алмазов. Цены на алмазы находятся в затяжном падении на фоне слабого спроса со стороны Китая, избыточного предложения и давления со стороны выращенных в лабораториях драгоценных камней.

Maaden International, принадлежащая консорциуму оманских инвесторов во главе с государственной фирмой, в январе купила 24% акций золотодобывающей компании у российских инвесторов, в частности миллиардера Александра Несиса.

Ранее сообщалось, что экспорт российских алмазов в Индию впервые начал снижаться в апреле 2024 года — тогда он сократился более чем на 20%. До этого объемы ввозимых драгоценных камней из России росли год от года. Участники рынка объясняли это распродажей запасов до ужесточения западных санкций.

Страны G7 запретили импорт российских алмазов с 1 января 2024 года, а с 1 марта распространили запрет на поставки камней, обработанных в третьих странах. При этом Индия — крупнейший экспортер обработанных алмазов в мире с долей 26,5%.

В последние годы алмазная отрасль Индии испытывает трудности из-за общего кризиса в индустрии. Так, в 2023−24 финансовом году индийский экспорт снизился на 27,58% по сравнению с аналогичным предыдущим периодом, а в первом квартале текущего 2024−25 года еще на 15%. Главная причина этого — падение спроса в США и Китае. В октябре прошлого года Индии пришлось ввести двухмесячный запрет на импорт необработанных алмазов из-за снижения цен на ключевых рынках.

В 2022 году экспорт алмазов принес России более $4 млрд, а крупнейший российский производитель драгоценных камней — компания Алроса — занимала на мировом рынке необработанных алмазов около 30%.

В сентябре 2024 года поставки алмазов из России в Индию упали на 96%, или почти в 25 раз, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com