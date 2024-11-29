Попрана «последняя гордость» Путина
- 29.11.2024, 12:54
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Оман нашел замену крупнейшему в мире российскому производителю.
Дочерняя компания суверенного фонда благосостояния Омана заменяет российскую АЛРОСА в ангольской государственной алмазодобывающей компании Catoca.
Оманская Maaden International Investment выкупила 41% акций российского ПАО АЛРОСА в алмазодобывающем предприятии Catoca в Анголе.
Об этом говорится в материале Reuters. «С этого момента у нас есть новый партнер, и этот партнер будет осуществлять права, которые до сих пор принадлежали АЛРОСА», — заявил Диамантино Азеведу, министр минеральных ресурсов, нефти и газа Анголы.
«АЛРОСА, партнер Endiama в горнодобывающей компании Catoca, перестанет быть партнером этой компании и, следовательно, также партнером горнодобывающей компании Luele», — добавил он.
АЛРОСА отказалась от комментариев.
Ангола находится под давлением с целью прекратить давнее партнерство с российской государственной АЛРОСА, крупнейшим в мире производителем необработанных алмазов по объему, с 2022 года, когда Запад ввел санкции против АЛРОСА за вторжение Москвы в Украину.
Российская компания конкурирует с De Beers Anglo American как крупнейший в мире производитель алмазов. Цены на алмазы находятся в затяжном падении на фоне слабого спроса со стороны Китая, избыточного предложения и давления со стороны выращенных в лабораториях драгоценных камней.
Maaden International, принадлежащая консорциуму оманских инвесторов во главе с государственной фирмой, в январе купила 24% акций золотодобывающей компании у российских инвесторов, в частности миллиардера Александра Несиса.
Ранее сообщалось, что экспорт российских алмазов в Индию впервые начал снижаться в апреле 2024 года — тогда он сократился более чем на 20%. До этого объемы ввозимых драгоценных камней из России росли год от года. Участники рынка объясняли это распродажей запасов до ужесточения западных санкций.
Страны G7 запретили импорт российских алмазов с 1 января 2024 года, а с 1 марта распространили запрет на поставки камней, обработанных в третьих странах. При этом Индия — крупнейший экспортер обработанных алмазов в мире с долей 26,5%.
В последние годы алмазная отрасль Индии испытывает трудности из-за общего кризиса в индустрии. Так, в 2023−24 финансовом году индийский экспорт снизился на 27,58% по сравнению с аналогичным предыдущим периодом, а в первом квартале текущего 2024−25 года еще на 15%. Главная причина этого — падение спроса в США и Китае. В октябре прошлого года Индии пришлось ввести двухмесячный запрет на импорт необработанных алмазов из-за снижения цен на ключевых рынках.
В 2022 году экспорт алмазов принес России более $4 млрд, а крупнейший российский производитель драгоценных камней — компания Алроса — занимала на мировом рынке необработанных алмазов около 30%.
В сентябре 2024 года поставки алмазов из России в Индию упали на 96%, или почти в 25 раз, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.