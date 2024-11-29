Интерьер минской квартиры отметили международной премией 29.11.2024, 13:01

Как она выглядит.

Жилье, о котором пойдет речь, находится в одном из многоэтажных домов ЖК «Олимпик Парк». Интерьер этой квартиры стал финалистом международной премии в области дизайна 2024 Kukha Design Award.

Современная «двушка», которая когда-то была квартирой свободной планировки, разместилась на комфортном четвертом этаже в малоэтажном доме 2020 года, пишет «Онлайнер». Общая площадь жилья — 121 «квадрат», под жилые задействовали 110 метров. Потолки здесь по 3 метра. Оконные и дверные проемы по проекту увеличены, стены и пол изолированы от шума.

В объявлении говорится, что дизайнер проекта ставил перед собой цель сохранить максимум пространства и воздуха в помещениях, а также предусмотреть большое количество мест хранения без использования гардеробных.

В коридоре разместили зеркальный шкаф, который не только визуально расширяет пространство, но и вмещает в себя стиральную и сушильную машины. Полы в квартире виниловые, с диагональной кладкой.

Гостиную объединили с кухней. Окна здесь небольшие, но их дополняет оригинальный круг-солнце на потолке, который, по задумке дизайнера, служит имитацией второго света.

Здесь же присутствует эффектное световое панно, яркость которого можно регулировать.

Такой же переменный свет продуман в зоне душевой. Кухня смотрится эффектно за счет острова и шкафа-витрины, в котором спрятали вытяжку.

В спальне возвели стену-изголовье. Она выполняет две функции: зонирует пространство и скрывает от взора кровать с подъемным механизмом и массажем, которая подстраивается под эргономику тела. Спальное место развернули к окну с видом на озеро и заповедник с закатами. Несущую колонну в комнате оформили зеркалом.

Санузлов в квартире два: один оформлен керамогранитом, второй — камнем и деревом.

Основная часть мебели в квартире встроена и выполнена под заказ. Стены оформлены художественной росписью и декоративной штукатуркой с текстурой софт-тач. В мебели использованы крашенная МДФ с фрезеровкой, шпон, стекло и зеркала.

Владельцы квартиры готовы расстаться с ней за $499 тысяч.

Территория «Олимпик парк» закрыта шлагбаумом. Внутренний двор без машин и находится под круглосуточным видеонаблюдением. На первом уровне дома расположен паркинг, где можно приобрести в собственность машино-место.

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