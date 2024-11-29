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Z-пропаганда похвалилась сбитым российским дроном

  • 29.11.2024, 13:02
Z-пропаганда похвалилась сбитым российским дроном

Его хотели выдать за украинский.

Z-пропагандистка Ольга Курлаева опубликовала репортаж о том, как отряд белгородской теробороны в составе автомеханика и фермера сбивает дрон с помощью ружья и автомата.

В ролике видно, как после нескольких выстрелов беспилотник падает за землю с парашютом. Один из бойцов теробороны говорит, что это украинский дрон «Фурия», пишут «Осторожно, новости».

Однако вскоре Курлаева удалила свой пост. Оказалось, что фермер и автомеханик сбили не украинский, а дорогой российский дрон стоимостью более 90 тысяч долларов. Беспилотник принадлежал группировке «Север» российской армии.

Об этом сначала написали провоенные блогеры, которые заявили, что тероборона теперь «торчит» военным один дрон. Вскоре ошибку признала и Курлаева, при этом она написала: «А что им надо было стоять и смотреть?».

Теперь для белгородского отряда проведут интенсив по идентификации дронов. А от своей коллеги Z-военкоры требуют публичных извинений.

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