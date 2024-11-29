Буданов впервые прокомментировал слухи о своей отставке
- 29.11.2024, 13:12
Глава ГУР назвал цель информационного вброса.
Слухи, которые распространяются в СМИ и соцсетях об увольнении руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова с должности являются «очередным вбросом» с целью дестабилизации. Об этом в комментарии ВВС сказал сам глава ГУР.
«Очередной вброс, уже далеко не первый. К сожалению, эти нарративы в определенный момент распространили в украинском информационном пространстве, много тиражировала российская пропаганда. Но в этом нет ничего удивительного — вброс слухов и дезинформации — это то, что делают и для дестабилизации страны, и для дестабилизации команды», — считает Буданов.
Он заявил, что отношения с Офисом президента имеет в «обычном рабочем формате».
«Почти ежедневно докладываю президенту по ситуации», — сказал Кирилл Буданов.