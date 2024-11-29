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«Обессиленный пенсионер лежал в поле»

  • 29.11.2024, 13:13
«Обессиленный пенсионер лежал в поле»

Под Каменцем спасли мужчину, пропавшего двое суток назад.

В Каменецком районе мужчина пропал на несколько дней и был найден обессиленным в поле. Подробности рассказали в Брестском областном управлении МЧС.

Так, утром 28 ноября в дежурную службу МЧС сообщили о пропаже вблизи хутора Гремяча пожилого мужчины.

Выяснилось, что мужчина пропал еще 26 ноября. Сельчанка не нашла брата дома и забила тревогу. Женщина искала самостоятельно родственника, а когда спустя двое суток, он так и не появился, обратилась к спасателям. Началась поисковая операция, в которой задействовали семь единиц техники и 22 человека, в том числе пять единиц техники МЧС и 16 спасателей.

Пенсионера нашли в поле, обессиленный он просто лежал на земле. Пострадавшего вывезли на дорогу и передали медикам скорой медицинской помощи.

Сельчанин 1955 года рождения был обнаружен 28 ноября в 15.50, спустя двое суток после пропажи. Мужчина был госпитализирован в больницу с общим переохлаждением организма.

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