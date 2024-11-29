Первый посол Грузии ушел с поста из-за срыва евроинтеграции

Первый посол Грузии ушел с поста из-за срыва евроинтеграции1
- 29.11.2024, 13:22
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Дипломат поддержал протестующих.
Посол Грузии в Болгарии Отар Бердзенишвили уходит в отставку из-за срыва евроинтеграции. Это первый случай увольнения в знак протеста против действий властей Грузии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Берденишвили в X (Twitter).
Грузинский дипломат отметил, что вместе с другими коллегами в течение двух десятилетий активно участвовал в процессе евроатлантической и европейской интеграции Грузии.
«Наши неутомимые усилия не должны быть взорваны или скомпрометированы никоим образом», - написал Берденишвили.
Дипломат поддержал протесты в Грузии. Берденишвили добавил к посту в соцсети хэштег против насилия в отношении мирных митингующих.
В четверг, 28 ноября, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил, что страна отказывается начинать переговоры по вступлению в Европейский союз. Их отложили до конца 2028 года.
Также грузинское правительство отказалось от какой-либо финансовой помощи от Евросоюза.
После заявления грузинского премьера в Тбилиси начались протесты, сопровождавшиеся столкновениями.