Первый посол Грузии ушел с поста из-за срыва евроинтеграции 1 29.11.2024, 13:22

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Отар Бердзенишвили

Дипломат поддержал протестующих.

Посол Грузии в Болгарии Отар Бердзенишвили уходит в отставку из-за срыва евроинтеграции. Это первый случай увольнения в знак протеста против действий властей Грузии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Берденишвили в X (Twitter).

Грузинский дипломат отметил, что вместе с другими коллегами в течение двух десятилетий активно участвовал в процессе евроатлантической и европейской интеграции Грузии.

«Наши неутомимые усилия не должны быть взорваны или скомпрометированы никоим образом», - написал Берденишвили.

Дипломат поддержал протесты в Грузии. Берденишвили добавил к посту в соцсети хэштег против насилия в отношении мирных митингующих.

В четверг, 28 ноября, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил, что страна отказывается начинать переговоры по вступлению в Европейский союз. Их отложили до конца 2028 года.

Также грузинское правительство отказалось от какой-либо финансовой помощи от Евросоюза.

После заявления грузинского премьера в Тбилиси начались протесты, сопровождавшиеся столкновениями.

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