закрыть
29 ноября 2024, пятница, 15:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Первый посол Грузии ушел с поста из-за срыва евроинтеграции

1
  • 29.11.2024, 13:22
  • 1,988
Первый посол Грузии ушел с поста из-за срыва евроинтеграции
Отар Бердзенишвили

Дипломат поддержал протестующих.

Посол Грузии в Болгарии Отар Бердзенишвили уходит в отставку из-за срыва евроинтеграции. Это первый случай увольнения в знак протеста против действий властей Грузии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Берденишвили в X (Twitter).

Грузинский дипломат отметил, что вместе с другими коллегами в течение двух десятилетий активно участвовал в процессе евроатлантической и европейской интеграции Грузии.

«Наши неутомимые усилия не должны быть взорваны или скомпрометированы никоим образом», - написал Берденишвили.

Дипломат поддержал протесты в Грузии. Берденишвили добавил к посту в соцсети хэштег против насилия в отношении мирных митингующих.

В четверг, 28 ноября, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил, что страна отказывается начинать переговоры по вступлению в Европейский союз. Их отложили до конца 2028 года.

Также грузинское правительство отказалось от какой-либо финансовой помощи от Евросоюза.

После заявления грузинского премьера в Тбилиси начались протесты, сопровождавшиеся столкновениями.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Азаренок с фальшивым долларом
Азаренок с фальшивым долларом Ирина Халип
Двое в орешнике и мешок в придачу
Двое в орешнике и мешок в придачу Владимир Халип
Последний рубеж обороны
Последний рубеж обороны Аббас Галлямов
Есть нюансы
Есть нюансы Михаил Крутихин