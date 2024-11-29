В Гродно сторонников перемен шантажируют детьми 1 29.11.2024, 13:23

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Детей ставят в СОП.

Семьи, в которых родители были задержаны после 2020 года, признали находящимися в социально опасном положении (СОП), известно как минимум о двух таких случаях, пишет городское издание hrodna.life.

Ставят в СОП и те семьи, где задерживали и только одного из родителей. Как правило, одного из родителей судили за «распространение экстремистских материалов». На комиссиях о признании звучали фразы о «неправильном идеологическом воспитании», утверждает издание.

Предупреждения о постановке в СОП за распространение «экстремистских материалов» появились в чатах гродненских школ и гимназий во время обсуждений, вызванных признанием материалов популярного регионального портала s13.ru «экстремистскими», уточняет медиа.

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