Режим доживает последние дни 1 Алексей Рощин

29.11.2024, 13:28

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Алексей Рощин

Диктатор рванул к Путину «на переговоры».

Ну а в Сирии, похоже, режим Асада доживает последние дни, после чего и предмет гордости руссопатриотов - пресловутые «базы» типа Хмеймима придется срочно эвакуировать «на Родину», что и обозначит формальный конец всей сирийской авантюры наших геополитиков. Сколько там выходит - 10 лет геополитического величия? Негусто.

Честно говоря, я никак не мог никогда уразуметь - какие «базы»? Базы чего? Зачем России с самого начала были «базы» в Сирии - обеспечивать контроль над Средиземным морем? Но у РФ отродясь не было никакого флота, да и судов для торгового флота у нас нет. Россия хотела контролировать несметные сирийские недра? Но в сирийских недрах ни черта нет, да и опять-таки - у России нет общей границы с Сирией, а также нет флота - но военного, ни гражданского. Какие России «заморские владения», зачем зайцу стоп-сигнал?

С самого начала это была какая-то тупейшая авантюра - впрочем, характерная для умственного уровня российских представителей, это всегда в нашей истории - какие-то убогие и, видимо, очень продажные клоуны. Вопрос - НА КОГО «россияне» отрабатывали в Сирии? За сколько? Кто заказчик? Черт его знает.

Характерно, как сейчас воспринимаются известия из Сирии: какая-то очередная резня, боевики захватывают Алеппо, под угрозой Дамаск, Асад рванул к Путину «на переговоры»... Как-то все - невероятно далеко и очевидно бессмысленно. «А что, и мы там? Что мы там делаем?» - типовая реакция среднего россиянина. ЗАЧЕМ? Главный вопрос сегодняшнего дня. Когда этот вопрос заслонит все перед мысленным взором обычных россиян - тогда, может быть, что-то сдвинется.

Алексей Рощин, «Телеграм»

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