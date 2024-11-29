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Загорелась земля под ногами

  • Аркадий Дубнов
  • 29.11.2024, 13:33
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Загорелась земля под ногами

Позиции Ирана в регионе ослаблены.

У Асада в Сирии загорелась земля под ногами, едва ли не буквально. Только этим можно объяснить его срочное приземление в Москве, даже раньше, чем из Астаны вернулся Путин. Асад ждет чрезвычайной помощи от Кремля.

Сирийская оппозиция при поддержке протурецких боевиков и поставляемых Турцией вооружений успешно атакуют у Алеппо сирийские правительственные войска, усиленные иранскими подразделением КСИР и бойцами российского ЧВК Вагнер, Сообщают о гибели генерала КСИР и значительного количества россиян.

Связь событий в Сирии с соглашением об окончании боевых действий в Ливане вряд ли случайна, позиции Ирана в регионе ослаблены и противники Тегерана перешли в наступление на его партнеров.

На Ближнем Востоке никто никогда не расслабляется.

Аркадий Дубнов, Telegram

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