В Бресте женщина попросила мужчину в рясе отпустить ей грехи и отдала золотые украшения 7 29.11.2024, 13:37

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Ее не смутили пляжные сланцы на босые ноги.

Жительница Бреста поверила в искренность «священника» и отдала ему золотые украшения стоимостью 5,4 тысяч рублей в обмен на «отпущение грехов». Позже она заподозрила обман, заметив, что мужчина был в пляжных шлепанцах и ни разу не перекрестился. «Священником» оказался 19-летний житель Могилевской области, которого позже задержали и привлекли к ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры.

50-летняя женщина 19 мая 2024 года увидела в Бресте человека, одетого в рясу священника с православным крестом на груди. Так как, по словам потерпевшей, у нее был сложный период в жизни, она решила поговорить с представителем церкви. Женщина обратилась к нему с личными переживаниями — ей предложили «отпустить грехи» за материальное пожертвование. У женщины не было с собой денег, поэтому она передала золотые украшения стоимостью 5,4 тыс. рублей.

Мужчина в рясе забрал у нее драгоценности, передав ей взамен деревянные четки.

«Спустя некоторое время женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в органы внутренних дел. Там она указала, что через некоторое время после разговора с обвиняемым вспомнила, что «на ногах у мужчины были пляжные шлепанцы и он ни разу не перекрестился». Это навело ее на запоздалые сомнения», — рассказали в прокуратуре.

«Священника» нашли. Им оказался 19-летний житель Могилевской области. Молодого человека задержали, но часть украшений он успел продать.

В ходе следствия обвиняемый возместил причиненный своими действиями ущерб в полном объеме.

Его признали виновным по ч. 1 ст. 209 (мошенничестве) УК Беларуси. Максимальная санкция по этой статье предусматривает наказание до трех лет лишения свободы, но «священника» наказали штрафом в размере 100 базовых величин (4000 рублей).

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