«Есть прилет туда, где стоял С-400 россиян»2
- 29.11.2024, 13:38
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В оккупированном Крыму прогремели взрывы.
В оккупированном Крыму после 11 часов утра 29 ноября прогремел взрыв. После этого на месте попадания совершался огромный столб густого бело-серого дыма. В сети сообщают, что вероятно было атаковано место базирования установки С-400 ПВО ВС РФ. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.
«Крым. Поговаривают, прилет туда, где стоял С-400 россиян», — написал он.
Местные «власти» пишут о взрыве «взрывоопасного» предмета, и что ситуация находится под контролем. Об этом сообщил «губернатор» Севастополя Михаил Развожаев.
Пока что официально украинская сторона не комментировала удары по Крыму сегодня, 29 ноября.