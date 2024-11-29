«Есть прилет туда, где стоял С-400 россиян» 2 29.11.2024, 13:38

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В оккупированном Крыму прогремели взрывы.

В оккупированном Крыму после 11 часов утра 29 ноября прогремел взрыв. После этого на месте попадания совершался огромный столб густого бело-серого дыма. В сети сообщают, что вероятно было атаковано место базирования установки С-400 ПВО ВС РФ. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

«Крым. Поговаривают, прилет туда, где стоял С-400 россиян», — написал он.

Местные «власти» пишут о взрыве «взрывоопасного» предмета, и что ситуация находится под контролем. Об этом сообщил «губернатор» Севастополя Михаил Развожаев.

Пока что официально украинская сторона не комментировала удары по Крыму сегодня, 29 ноября.

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