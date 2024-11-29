Российская атака обесточила украинский Николаев и почти всю область 4 29.11.2024, 13:48

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Введены экстренные отключения.

Украинский Николаев и 70% области уже более суток остаются без электроснабжения из-за последствий массированного ракетного обстрела, произошедшего в ночь на 28 ноября.

Об этом пишут МикВисти. В ночь на 28 ноября российские войска осуществили массированный ракетный удар по Украине. В результате атаки повреждена энергетическая инфраструктура, что привело к масштабным отключениям света во многих регионах, в частности в Николаевской области.

Свет в городе исчез около 6:40 утра 28 ноября по минскому времени. Несмотря на попытки восстановить поставки, электричество появлялось лишь кратковременно вечером, после чего снова исчезало. Председатель ОВА Виталий Ким заверил, что повреждения уже обнаружены, и до обеда 29 ноября электроснабжение будет восстановлено.

Ранее сообщалось, что 28 ноября 2024 года Россия осуществила одну из крупнейших массированных комбинированных атак на энергетику Украины, применив почти 100 шахедов и других БпЛА, а затем ударив по Украине 91 ракетой (Калибрами с моря, ракетами Х-101 с самолетов Ту-95, авиаракетами Х-59/69 и баллистикой по Харькову). ПВО сбила 79 ракет и 35 дронов. Главной целью врага был энергетический сектор.

В Николаеве были введены экстренные отключения.

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