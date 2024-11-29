«Цены, что как будто продукты из космоса привозят»6
- 29.11.2024, 13:55
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В Минске продают йогур, который не каждому по карману.
В торговом центре Dana Mall в Минске открылась точка самообслуживания, где продают замороженный йогурт. Точка называется Sweety, она работает по франшизе. На сайте компании отмечается, что сеть была создана на базе Tutti Frutti Frozen Yogurt, которая с 2019 года локализована под рынок России.
В TikTok рассказали, сколько стоит лакомство, но оказалось, что многим белорусам такая цена не по карману.
— Это очень вкусно. Стоимость за 100 грамм — 8 рублей 88 копеек, — рассказала минчанка.
«Цены, что как будто продукты из космоса привозят», — отреагировали белорусы.
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