Хороший урок диктаторам Аббас Галлямов

29.11.2024, 13:59

5,248

Асад – тут же на самолет и улетел к Путину.

Происходящее в Сирии – это хороший урок диктаторам будущего. Надо соизмерять свои желания со своими возможностями. Сейчас Асада могла бы спасти Хизбаллла – до этого она его не раз выручала. Но после войны с Израилем Хизбалла в коме и помочь Асаду не в силах. Амбиции иранских аятолл, пославших своих ливанских приспешников убивать израильтян, похоже, закончатся теперь для них не только разгромом последних, но еще и потерей Сирии.

А еще стоит сравнить Асада с Зеленским. Тот в момент нападения России на Украину тоже мог умчаться в Вашингтон, ему американцы предлагали. Но он заявил: «Мне не нужна эвакуация, мне нужно оружие», – и остался.

А вот Асад – тут же на самолет и улетел к Путину. Надо понимать, что о поддержке можно договариваться и по телефону. Главная задача лидера в подобной ситуации – лично возглавить оборону и воодушевлять сторонников. Чтобы не разбегались, как сейчас разбегаются войска сирийского диктатора.

Аббас Галлямов, Telegram

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com