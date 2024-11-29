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Хороший урок диктаторам

  • Аббас Галлямов
  • 29.11.2024, 13:59
  • 5,248
Хороший урок диктаторам

Асад – тут же на самолет и улетел к Путину.

Происходящее в Сирии – это хороший урок диктаторам будущего. Надо соизмерять свои желания со своими возможностями. Сейчас Асада могла бы спасти Хизбаллла – до этого она его не раз выручала. Но после войны с Израилем Хизбалла в коме и помочь Асаду не в силах. Амбиции иранских аятолл, пославших своих ливанских приспешников убивать израильтян, похоже, закончатся теперь для них не только разгромом последних, но еще и потерей Сирии. 

А еще стоит сравнить Асада с Зеленским. Тот в момент нападения России на Украину тоже мог умчаться в Вашингтон, ему американцы предлагали. Но он заявил: «Мне не нужна эвакуация, мне нужно оружие», – и остался. 

А вот Асад – тут же на самолет и улетел к Путину. Надо понимать, что о поддержке можно договариваться и по телефону. Главная задача лидера в подобной ситуации – лично возглавить оборону и воодушевлять сторонников. Чтобы не разбегались, как сейчас разбегаются войска сирийского диктатора.

Аббас Галлямов, Telegram

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