Белорусов ждут новшества по оплате услуг ЖКХ и не только
- 29.11.2024, 14:08
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Что меняется в декабре?
Портал Tochka.by собрал главное из того, чего ждать белорусам в первый зимний месяц.
Меняется порядок оплаты ЖКУ
С 1 декабря начнут действовать изменения в порядке оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), которые в основном затрагивают должников.
Такое решение принял Совмин.
Согласно новым правилам, требовать погашения долгов за использование жилья смогут не только коммунальщики, но и организации, которые занимаются эксплуатацией жилого фонда. Например, товарищества собственников.
Уведомления неплательщикам с 1 декабря можно отправлять не только заказным письмом или лично под расписку, но и через Национальную почтовую электронную систему. А отказ от получения письма больше не поможет избежать отключения ЖКУ.
Вводятся новые правила вывоза строительного мусора
С 1 декабря строительный мусор, который образуется в результате ремонта, реконструкции, модернизации, сноса, перепланировки старого жилфонда, будет собираться отдельно от коммунальных отходов.
Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства.
Теперь будет запрещено размещать на площадках для крупногабаритных отходов остатки бетонных перекрытий, стеновые блоки, балки, застывший раствор, бой кирпича. Для их вывоза придется заказывать отдельную услугу в спецорганизациях.
В министерстве уверяют, что новые правила обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) не приведут к росту тарифов.
Жителям новостроек в течение трех лет с даты ввода дома в эксплуатацию для вывоза такого мусора нужно заключить отдельные договоры. Плату за услуги по обращению с ТКО им снизят за счет исключения из норматива образования строительных отходов.
Дорожают отдельные марки сигарет
С 1 декабря поднимется цена на часть табачной продукции. Это следует из новых данных, опубликованных на сайте МНС.
Так, на Br0,05–0,2 вырастет стоимость сигарет «Корона». В частности, «Корона Слим» станет дороже на 15 копеек, «Корона Стиль» и «Корона Элит» – на 20 копеек.
Белорусские производители и импортеры сигарет вправе каждый месяц декларировать максимальные розничные цены на табачные изделия.
Вводятся штрафы за летнюю резину
К 1 декабря автолюбители должны обязательно сменить летние шины на зимние, причем на всех четырех колесах своих машин. Об этом напомнили в ГАИ.
Требование Правил дорожного движения распространяется в том числе на автомобили общей массой до 3,5 т.
Нарушителям может быть выписан штраф в размере до Br40.
Ездить на зимней резине водители должны по 1 марта 2025 года.
Усиливается контроль за водителями такси
До 6 декабря под особым контролем будут находиться таксисты – ГАИ проводит профилактическое мероприятие.
Так, в Минской области в отношении перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении легковыми автомобилями (такси) ГАИ устраивает проверку с привлечением Транспортной инспекции Минтранса.
Ее цель – повысить безопасность дорожного движения, предотвратить аварии и снизить тяжесть их последствий, уменьшить число нарушений со стороны водителей такси.
Правоохранители ежедневно следят за тем, как таксисты соблюдают ПДД, проверяют исправность машин, наличие разрешений на допуск к участию в дорожном движении и т.д.