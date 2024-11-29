Белорусов ждут новшества по оплате услуг ЖКХ и не только 29.11.2024, 14:08

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Что меняется в декабре?

Портал Tochka.by собрал главное из того, чего ждать белорусам в первый зимний месяц.

Меняется порядок оплаты ЖКУ

С 1 декабря начнут действовать изменения в порядке оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), которые в основном затрагивают должников.

Такое решение принял Совмин.

Согласно новым правилам, требовать погашения долгов за использование жилья смогут не только коммунальщики, но и организации, которые занимаются эксплуатацией жилого фонда. Например, товарищества собственников.

Уведомления неплательщикам с 1 декабря можно отправлять не только заказным письмом или лично под расписку, но и через Национальную почтовую электронную систему. А отказ от получения письма больше не поможет избежать отключения ЖКУ.

Вводятся новые правила вывоза строительного мусора

С 1 декабря строительный мусор, который образуется в результате ремонта, реконструкции, модернизации, сноса, перепланировки старого жилфонда, будет собираться отдельно от коммунальных отходов.

Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства.

Теперь будет запрещено размещать на площадках для крупногабаритных отходов остатки бетонных перекрытий, стеновые блоки, балки, застывший раствор, бой кирпича. Для их вывоза придется заказывать отдельную услугу в спецорганизациях.

В министерстве уверяют, что новые правила обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) не приведут к росту тарифов.

Жителям новостроек в течение трех лет с даты ввода дома в эксплуатацию для вывоза такого мусора нужно заключить отдельные договоры. Плату за услуги по обращению с ТКО им снизят за счет исключения из норматива образования строительных отходов.

Дорожают отдельные марки сигарет

С 1 декабря поднимется цена на часть табачной продукции. Это следует из новых данных, опубликованных на сайте МНС.

Так, на Br0,05–0,2 вырастет стоимость сигарет «Корона». В частности, «Корона Слим» станет дороже на 15 копеек, «Корона Стиль» и «Корона Элит» – на 20 копеек.

Белорусские производители и импортеры сигарет вправе каждый месяц декларировать максимальные розничные цены на табачные изделия.

Вводятся штрафы за летнюю резину

К 1 декабря автолюбители должны обязательно сменить летние шины на зимние, причем на всех четырех колесах своих машин. Об этом напомнили в ГАИ.

Требование Правил дорожного движения распространяется в том числе на автомобили общей массой до 3,5 т.

Нарушителям может быть выписан штраф в размере до Br40.

Ездить на зимней резине водители должны по 1 марта 2025 года.

Усиливается контроль за водителями такси

До 6 декабря под особым контролем будут находиться таксисты – ГАИ проводит профилактическое мероприятие.

Так, в Минской области в отношении перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении легковыми автомобилями (такси) ГАИ устраивает проверку с привлечением Транспортной инспекции Минтранса.

Ее цель – повысить безопасность дорожного движения, предотвратить аварии и снизить тяжесть их последствий, уменьшить число нарушений со стороны водителей такси.

Правоохранители ежедневно следят за тем, как таксисты соблюдают ПДД, проверяют исправность машин, наличие разрешений на допуск к участию в дорожном движении и т.д.

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