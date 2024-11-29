На европейский рынок выходит 475-сильный семейный внедорожник из США 3 29.11.2024, 14:19

1,190

Фото: Stellantis | Dodge Durango начинают продавать в Европе

Dodge Durango способен разогнаться до сотни за 4,4 секунды.

Dodge Durango третьей генерации вскоре снимут с производства, но несмотря на это концерн Stellantis решил вывести его на европейский рынок. Об этом сообщается на его сайте.

В Европу привезут лимитированную партию из 1000 Dodge Durango. Все авто будут доступны в одной версии — SRT 392 AlcHEMI.

Dodge Durango SRT 392 AlcHEMI — заряженный вариант модели с 6,4-литровым V8 Hemi, который развивает 475 л. с. и 637 Н∙м. Большой 5,1-метровый внедорожник массой более 2 тонн способен разогнаться до 100 км/ч за 4,4 с, а его максимальная скорость ограничена на 250 км/ч. Замедляют его тормоза Brembo.

Новый Dodge Durango SRT 392 AlcHEMI внешне отличается 20-дюймовыми коваными дисками, черным декором и ярко-желтыми полосами и тормозными суппортами.

Внедорожник предложат исключительно в шестиместном варианте с отдельными креслами второго ряда. Его салон отделан кожей и карбоном, а оснащение включает трехзонный климат-контроль, камеру, вентиляцию кресел, электроприводы сидений, рулевой колонки и двери багажника.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com