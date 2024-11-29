Лукашенко предоставил войскам РФ дорогу в Украину: опубликовано уникальное видео 2 29.11.2024, 14:25

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иллюстративное фото

Кадры с 24 февраля обнаружили на найденной в Киевской области экшн-камере русского солдата.

В сети впервые были опубликованы кадры, снятые российскими оккупантами во время вторжения на территорию Украины. Их обнаружили на найденной в Киевской области экшн-камере, принадлежавшей одному из захватчиков.

На опубликованном видео, которое является доказательством того, что официальный Минск разрешил использовать свою территорию России для начала вторжения в Украину с севера, видно, как российская колонна пересекает границу, следует в направлении Чернобыля и в конце концов оказывается под Киевом. Уникальные кадры показали журналисты проекта «Схемы» в своем новом расследовании.

Новое расследование «Здесь жестоко допрашивали пленных: лагерь в Беларуси», как видно из названия, посвящено в первую очередь издевательствам над украинцами на территории соседнего государства. Однако нашлось в нем и место для кадров с экшн-камеры одного из оккупантов, что стало первым безоговорочным доказательством прямой причастности режима диктатора Александра Лукашенко к российской полномасштабной агрессии против Украины.

Устройство с этими кадрами было найдено в Киевской области, после того, как из пристоличного региона выбили российские оккупационные войска. Ранее, настаивают авторы расследования, это видео не публиковалось.

Стартует запись рано утром 24 февраля 2022 года. Камера фиксирует длинную колонну российской военной техники, которая движется по территории Беларуси в направлении белорусско-украинской границы. Никаких препятствий, как ожидается, россияне на своем пути не встречают.

На следующий день, 25 февраля, колонна войск РФ уже находится на территории Украины. Она следует в направлении Чернобыля.

26 февраля в объектив камеры, фиксирующей все, мимо чего проезжают оккупанты, попадает въезд в город Иванков на Киевщине. К вечеру же захватчики въезжают в село Шибенное Бучанского района, расположенное уже под Киевом.

При этом Лукашенко наотрез отвергает свою причастность к вторжению России в Украину и тот факт, что пропустил захватчиков через свою территорию. Среди последних его отговорок – сделанное во время интервью, опубликованное 23 октября этого года, заявление: мол, никаких разрешений он не давал, российский диктатор сам решает, как ему выводить войска из Беларуси.

«Вы откуда знаете, что я дал согласие на использование белорусской территории? Не надо меня упрекать, что я дал, я не дал... Это дело Путина, куда выводить войска – через Киев, он мог бы через Минск вывести», – заявил тогда Лукашенко.

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