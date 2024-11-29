«Все на нервах»: риелтор рассказал о «ловушке» из-за ситуации с валютой в Беларуси 1 29.11.2024, 14:40

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Таких историй сотни.

Белорусский риелтор Павел активно ведет соцсети, где сообщает новости и интересные истории, связанные с рынком недвижимости. Мужчина рассказал в сторис Instagram, с чем сталкиваются люди, которые собираются приобрести жилье в кредит, но ситуация на рынке валют вносит коррективы в процесс покупки.

Павел рассказал, что есть клиент, который собирался приобрести квартиру, но для этого ему нужен был кредит. Банк принял решение, что готов выделить около 170 тысяч рублей.

— Тогда курс доллара был 3,4 рубля, выходило у него около 50 тысяч долларов. А если пересчитать эту сумму по текущему курсу, например, 3,6 рубля, то кредит выходит меньше примерно на 4000 долларов (выходит порядка 47,2 тысячи долларов. — Прим. ред.), — рассказал специалист.

Риелтор отметил, что сейчас у клиента есть два варианта выхода из ситуации. Например, он может отказаться и не покупать жилье, потому что кредит, который ему дали, — это максимально возможная сумма, одобренная с учетом его дохода. Также он может не отказываться от сделки, но тогда ему придется искать недостающие 4000 долларов, которые «съела» курсовая разница.

— Таких историй сотни. И если сумма жилья большая, соответственно, и потери на курсе будут больше. Все на нервах сейчас, — добавил Павел.

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