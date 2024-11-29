В Минске появится новая торговая сеть
- 29.11.2024, 14:47
Она продает «эмоциональные товары».
В Беларуси в следующем году начнут открывать магазины российской торговой сети Modi. Об этом пишет российское издание РИА Новости.
В 2025 году российская сеть магазинов Modi планирует открыть 100 новых точек и выйти на рынки Беларуси и Армении. Этот ритейлер характеризуют себя как бренд «эмоциональных товаров».
Ассортимент включает 14 категорий товаров: от продукции для дома и кухни до косметики, аксессуаров, игрушек, спортивных товаров, одежды и продуктов питания. По сути это российский аналог сети Miniso, которая присутствует в нашей стране.
Modi работает с 2017 года. Сейчас в 56 городах России открыто более 170 магазинов.