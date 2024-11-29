В Минске появится новая торговая сеть 29.11.2024, 14:47

Она продает «эмоциональные товары».

В Беларуси в следующем году начнут открывать магазины российской торговой сети Modi. Об этом пишет российское издание РИА Новости.

В 2025 году российская сеть магазинов Modi планирует открыть 100 новых точек и выйти на рынки Беларуси и Армении. Этот ритейлер характеризуют себя как бренд «эмоциональных товаров».

Ассортимент включает 14 категорий товаров: от продукции для дома и кухни до косметики, аксессуаров, игрушек, спортивных товаров, одежды и продуктов питания. По сути это российский аналог сети Miniso, которая присутствует в нашей стране.

Modi работает с 2017 года. Сейчас в 56 городах России открыто более 170 магазинов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com