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В Минске появится новая торговая сеть

  • 29.11.2024, 14:47
В Минске появится новая торговая сеть

Она продает «эмоциональные товары».

В Беларуси в следующем году начнут открывать магазины российской торговой сети Modi. Об этом пишет российское издание РИА Новости.

В 2025 году российская сеть магазинов Modi планирует открыть 100 новых точек и выйти на рынки Беларуси и Армении. Этот ритейлер характеризуют себя как бренд «эмоциональных товаров».

Ассортимент включает 14 категорий товаров: от продукции для дома и кухни до косметики, аксессуаров, игрушек, спортивных товаров, одежды и продуктов питания. По сути это российский аналог сети Miniso, которая присутствует в нашей стране.

Modi работает с 2017 года. Сейчас в 56 городах России открыто более 170 магазинов.

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