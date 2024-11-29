The Times: Трамп сможет давить на Россию 29.11.2024, 14:48

Благодаря «наследию Байдена».

На данный момент преждевременно прогнозировать, обострится ли ситуация в Украине, когда Дональд Трамп в январе 2025 года вернется в Белый дом. Но уже в первый день нового срока он получит огромное количество рычагов влияния на Россию.

Такое мнение высказала в своем материале для The Times редактор издания по вопросам обороны Лариса Браун.

Трамп будет иметь в своем распоряжении $6,5 млрд на поставки вооружения Украине, которые администрация президента Джо Байдена не успела использовать до конца своей каденции.

Именно такая сумма находится под грифом «президентские полномочия», которые позволяют руководителю Белого дома передавать Украине оружие и технику из оборонных запасов США, сообщил журналистке один осведомленный американский чиновник.

Как напоминает Браун, в Пентагоне уже достигли предела вооружений, которые он может ежемесячно передавать Украине без ущерба для боеспособности армии США.

Кроме того, по словам чиновников, существуют также немало логистических проблемы с доставкой оружия и техники Силам обороны Украины. Соответственно, уже в скором времени контроль над тем, как будут тратиться деньги в рамках «президентских полномочий», перейдет к Трампу.

«Это уже не те ребята, какими они были [во времена трамповского первого срока — ред.]. Трамп, вероятно, чувствует себя в гораздо более сильной позиции по отношению к Путину, чем восемь лет назад», — сказал в комментарии The Times бывший главнокомандующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес.

Браун предполагает, что Трамп может решить пригрозить Владимиру Путину деньгами, оставленными администрацией Байдена, и поставить диктатора РФ перед выбором — либо садиться за стол переговоров с Киевом, либо столкнуться с ускоренными поставками США летального вооружения Силам обороны Украины.

«Если мирные переговоры провалятся, Украина будет надеяться, что это побудит Трампа передать оружие и поддержку, необходимую для того, чтобы наконец вытеснить московские войска с части ее территории и объявить о победе над Путиным, — с возможностью использовать это оружие по своему усмотрению», — считает журналистка.

Тем не менее, полагает Браун, более вероятен сценарий, при котором украинцы получат достаточно оружия, чтобы заморозить конфликт и не дать российским войскам — с помощью солдат режима КНДР и оружия от Ирана, продвинуться дальше на фронте.

Некоторые бывшие военные руководители на условиях анонимности рассказали The Times — что стратегия Запада, который обеспечивает Украину оружием для обороны, но не для победы, является «аморальной».

Путин может решить вступить в переговоры с Трампом, чтобы избежать дальнейшей поддержки США Украины. Однако они вряд ли приведут к какому-либо сценарию, в котором Украине вернут территорию, считает Браун.

С другой стороны, как рассказал журналистке генерал Ходжес, не исключено, что Трамп решит использовать оставленные администрацией Байдена деньги для выполнения пункта своей предвыборной программы — депортации иммигрантов из США обратно в страны Латинской Америки.

«Возможно, это не совсем так, как предполагается, но я не удивлюсь, если они найдут способ использовать эти средства в другом месте», — подытожил офицер.

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