Почему на самом деле люди не едят индюшиные яйца? 29.11.2024, 14:50

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Ответ очень прост.

В то время как индейка является главным блюдом у американцев на День благодарения, а индюшиное мясо во всем мире считается диетическим и активно присутствует в рационе людей по всему миру, индюшиные яйца все еще не входят в наше меню. И теперь ученые объяснили, почему это так, пишет Daily Mail.

В отличие от кур, которые производят одно яйцо каждые 24 часа или около того, индейки несут около двух яиц в неделю. По словам Киммона Уильямса из Национальной федерации индеек, у этих птиц более длительный жизненный цикл, поэтому им нужно прожить около семи месяцев, прежде чем они достигнут того возраста, когда смогут нести яйца. Для сравнения, курам необходимо лишь около пяти месяцев, чтобы начать нести яйца.

Кроме того, по словам ученых, индейкам необходимо больше еды и места для содержания, что увеличивает и расходы. В результате каждое индюшиное яйцо должно было бы стоить минимум 3 доллара.

В то же время более крупные индюшиные яйца также содержат в два раза больше калорий, граммов жира и в три раза больше холестерина, чем куриные. Некоторые профессиональные кулинары также утверждают, что яйца индейки лучше подходят для соусов, поскольку их желтки более кремовые и насыщенные. И все же, рекомендаций экспертов недостаточно, чтобы включить индюшиные яйца в стандартный рацион.

Любопытно, что в прошлом индюшиные яйца были невероятно популярны среди индейских племен и первых европейских поселенцев сотни лет назад. Известно, что куры не появлялись в стране до 1500-х годов, оставляя яйца индейки единственным вариантом для коренных американцев, которые позже познакомили с этой едой первых европейских поселенцев в 1600-х годах.

Крупные дикие индейки были экзотическими птицами для европейцев, которые сразу же стали их поклонниками. Известно, что ранние испанские исследователи Нового Света даже привезли этих крупных птиц домой, но затем распространились слухи о том, что индюшиные яйца связаны со вспышками проказы.

В то же время поселенцы в США считали индюшиные яйца роскошью. К XVIII веку их популярность в США настолько возросла, что одомашнивание индеек стало широко распространенным явлением. Впрочем, в 20 веке рост промышленного птицеводства изменил облик американской кухни.

Технологические достижения позволили фермерам специализировать кур для производства яиц или мяса, сделав куриные яйца более рентабельными и легкодоступными. В результате индейки потеряли свою популярность.

Сегодня индюшиные яйца являются редкостью в рационе людей и востребованы в основном любителями экзотической еды. В 2024 году Министерство сельского хозяйства США сообщило о дефиците яиц индейки. По состоянию на 1 июня 2024 года запасы яиц индейки в инкубаторах упали до самого низкого уровня с 1988 года — всего 22,8 млн яиц.

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