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Шольц раскрыл детали cвоего звонка Путину

  • 29.11.2024, 14:53
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Шольц раскрыл детали cвоего звонка Путину
Олафом Шольцом

В разговоре с президентом Украины Зеленским.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом. Обсудили недавний звонок последнего российскому диктатору Владимиру Путину.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал президента Украины.

Во время разговора Зеленский поблагодарил Шольца за лидерство в поддержке Украины системами противовоздушной обороны (ПВО). В частности приветствовал готовность Берлина и в дальнейшем поддерживать Киев. В том же числе стороны обсудили:

двусторонние шаги и шаги партнеров в вопросе усиления Украины;

звонок Шольца Путину.

Как отметил президент Украины, давление на Россию должно усиливаться, чтобы принудить врага к настоящему миру.

«Очевидно, что только сила оружия и сила дипломатии вместе могут принудить виновника войны к миру, и что мир возможен только благодаря силе», - добавил он.

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