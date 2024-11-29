Шольц раскрыл детали cвоего звонка Путину
- 29.11.2024, 14:53
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В разговоре с президентом Украины Зеленским.
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом. Обсудили недавний звонок последнего российскому диктатору Владимиру Путину.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал президента Украины.
Во время разговора Зеленский поблагодарил Шольца за лидерство в поддержке Украины системами противовоздушной обороны (ПВО). В частности приветствовал готовность Берлина и в дальнейшем поддерживать Киев. В том же числе стороны обсудили:
двусторонние шаги и шаги партнеров в вопросе усиления Украины;
звонок Шольца Путину.
Как отметил президент Украины, давление на Россию должно усиливаться, чтобы принудить врага к настоящему миру.
«Очевидно, что только сила оружия и сила дипломатии вместе могут принудить виновника войны к миру, и что мир возможен только благодаря силе», - добавил он.