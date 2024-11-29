Украинские разведчики показали на видео, как сожгли груз вражеских БПЛА в Курской области 29.11.2024, 15:06

Операция прошла в городе Рыльске.

Украинские военные разведчики провели успешную операцию по уничтожению груза беспилотников на Курщине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на свои источники в ГУР.

Диверсия с поджогом была осуществлена в городе Рыльске.

Операторы БПЛА были замечены при погрузке в авто партии дронов – их было несколько ящиков. Следующей ночью внедорожник с ценным для оккупантов грузом был сожжен.

Видео успешной операции бойцы ГУР передали журналистам.

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